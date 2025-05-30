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В Новосибирске ввели миллион квадратных метров жилья

  • 30/05/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске ввели миллион квадратных метров жилья
Это половина от годового плана

За 5 месяцев 2025 года в Новосибирской области ввели более 1 млн кв метров жилья. Об этом сообщил региональный Минстрой со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Богомолова. 60% в этом объеме составляет ИЖС.

— Несмотря на экономические изменения, корректировки ипотечных программ, сфера жилищного строительства региона продолжает показывать стабильные результаты, — заявил чиновник.

В планах на год ввод 2,15 млн кв метров. Всего в регионе строится более 4,2 млн кв метров или 926 многоквартирных домов.

Между тем, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, на начало мая 2025 года у застройщиков региона было 17,7 тыс. непроданных квартир в уже сданных домах. В апреле аналитики сервиса «Объектив РФ» предупреждали, что при текущем объеме остатков городу потребуется 3 года для реализации всего объема жилья в строящихся проектах. По оценке экспертов, рынок Новосибирска насыщен и находится на грани затоваривания.

Напомним, в 2024 году в регионе было сдано 2.6 млн кв метров жилья, из них 996 тысяч — ИЖС.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы начали сокращать площадь частных домов, а также перешли с двух на одноэтажные объекты. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска


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