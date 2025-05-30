«Нео-Пак» из Новосибирска зарегистрировал дебютный выпуск облигаций

Московская Биржа зарегистрировала выпуск новосибирской компании ООО «Нео-Пак». Он предназначен для квалифицированных инвесторов. Объем выпуска, срок размещения и обращения бумаг пока не раскрываются.

Стоит отметить, что в апреле 2025 года компания впервые получила кредитный рейтинг от «Эксперт РА»: ruВ+ со стабильным прогнозом.

ООО «Нео-Пак» — один из крупнейших производителей гибкой упаковки и пакетов в Сибири. В месяц компания изготавливает порядка 1 200 – 1 300 тонн продукции и планирует увеличить этот показатель до 1 500 тонн, уточняет ООО «Юнисервис Капитал». Продукция предприятия представлена по всей России, в Казахстане, Киргизии, республике Беларусь, Узбекистане и Монголии.

Является одной из операционных компаний Группы «Гофромастер» и совместно с ООО ТД «Нео-Пак» и ООО «Нео-Пак Центр» представляет в ней сегмент, специализирующийся на производстве гибкой упаковки. Производственные мощности расположены в Новосибирске.

По данным Контур Фокус, ООО «Нео-Пак» создано в 2012 году. Директор – Александр Ладан, собственники Игорь Дидено (75%), Анна Ладан (25%). Выручка компании в 2024 году составила 4,4 млрд (+ 29%), чистая прибыль — 39,4 млн (в 2023 году 121 млн руб).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский завод отказался от рейтинга. Облигации компании обращаются на бирже.