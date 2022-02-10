В Новосибирске вырос спрос на аренду жилья

В прошлом году в России интерес к аренде квартир на длительный срок увеличился на 18% по сравнению с 2020-м годом, об этом свидетельствуют данные Авито Недвижимости. В Новосибирске показатели спроса на съемное жилье увеличились на 34%.

— Основной рост цен произошел в III квартале, когда сезонный всплеск активности на рынке аренды в связи с началом делового сезона и учебного года совпал с изменениями условий выдачи льготной ипотеки и повышением ставки ЦБ, – поясняет Сергей Хахулин, руководитель направления Вторичная недвижимость Авито Недвижимости. — Продолжающийся рост ипотечных ставок и цен на жилье, вероятно, поддержит высокий спрос на аренду в таких условиях.

В среднем по стране арендные ставки увеличились на 14% – до 19 244 рублей за объект. Однако, в зависимости от города показатели заметно различаются.

Среди крупных российских городов арендные ставки быстрее всего увеличивались в Сочи (в 1,5 раза), Калининграде (+33%) и Москве (+22%). В Новосибирске средняя стоимость аренды повысилась на 13% год к году – до 18 000 рублей за объект.

Активный интерес арендаторов привел к вымыванию с рынка части объектов. В результате по итогам 2021 года объем предложения на Авито Недвижимости снизился на 9% по сравнению с показателями 2020 года. Однако, в некоторых городах число доступных для аренды квартир увеличилось. Так, в Новосибирске их стало на 22% больше, в Сочи – на 15%, в Екатеринбурге – на 8%.

В основном россияне по-прежнему сдают однокомнатные и двухкомнатные квартиры: вместе они составляют более 75% от общего количества предложений. Средняя арендная ставка на однокомнатную квартиру по итогам 2021 года в России составила почти 16 тысяч, на двухкомнатную – 21,4 тысячи, на трехкомнатную – 29,2 тысячи рублей. При этом арендовать студию в среднем по стране в прошлом году можно было за 18 тысяч, а квартиру с 4 и более комнатами – за 72,3 тысячи рублей.

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