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В области формируют экскурсионные маршруты к чемпионату мира по хоккею

  • 10/02/2022, 19:05
Новости Новосибирска
А также культурную программу.

Министерство экономического развития Новосибирской области разрабатывает экскурсионные программы для гостей Молодежного чемпионата по хоккею, который пройдет в Новосибирске в конце 2022 – начале 2023 года. Всего будут 10 экскурсионных маршрутов, рассказывающих о ключевых объектах города и региона. Их предложат туристам, самостоятельно путешествующим по региону во время проведения мероприятий. Также идет работа по подготовке гостевых маршрутов для клиентских групп, сообщила пресс-служба правительства.

Пока в списке 6 экскурсий. Информация о них размещена на туристическом портале Новосибирской области.

«Тропа науки». Экскурсия по Академгородку с посещением Музея железнодорожной техники, НГУ, Технопарка, центрального Ботанического сада — всего 16 точек.

«Рекордная». Пешая экскурсия по Новосибирску. 25 точек. Заняла первое место в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» на всероссийской премии «Маршрут года 2020», которая проходит ежегодно при поддержке Федерального агентства по туризму. Интересно, что одной из точек маршрута является архитектурно-художественная композиция «Сибирские просторы». Напомним, часть новосибирцев настаивает, что соболей нужно убирать из центра города.

«Семейная прогулка». Гостям предложат посетить разные заведения в центре Новосибирска. В списке 6 точек, в том числе театры, музей, кафе, пиццерия и каток в Театральном сквере. Напомним, его форма уже не первый год веселит жителей страны.

«Новосибирск купеческий». Прогулка по историческим кварталам города, сохранившим дома вековой давности. На маршруте 11 точек.

«Прогулка по Левобережью» — гостям будет предложено познакомиться с архитектурой сталинских времен, а также Монументом Славы. На маршруте 9 точек.

«Наследие конструктивизма» — в экскурсионный маршрут включены объекты российского авангарда и новой архитектуры 20-30х годов: 12 зданий.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в конце декабря – начале января.

Помимо экскурсий, гостей, болельщиков и клиентские группы МЧМ-2023 ждет насыщенная культурная программа, которую разрабатывает областное Министерство культуры. Как сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева, планируется проработать около 100 различных мероприятий.

Молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею с шайбой пройдет в Новосибирске и Омске. В Сибири соберутся лучшие хоккеисты молодежных сборных из разных стран мира. Старт турнира в Новосибирской области назначен на 26 декабря 2022 года.

Фото с сайта Туристического портала Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Чемпионат мира туризм культура


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