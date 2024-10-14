Число умерших людей в 1,5 раза превысило число родившихся в Новосибирской области

По информации Новосибирскстата, с начала 2024 года численность населения в регионе сократилась на 5600 человек и составила около 2,8 миллионов.
Как заявляют специалисты, демографическая ситуация в области в январе – июле текущего года характеризовалась увеличением естественной и общей убыли населения, сокращением миграционного прироста. Приток мигрантов частично компенсировал эту убыль, но лишь на 24,1%.
Число умерших в Новосибирской области превысило число родившихся на 7,4 тысяч человек, то есть на 50,8%. За тот же период 2023 года умерло на 5,8 тысяч больше, чем появилось на свет.
В этом году на 7,9% выросла младенческая смертность. При этом количество родившихся детей составило 14 534. Общее число умерших за этот период достигло 21 924 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что налог на бездетность хотят ввести для жителей России.
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