Редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске

В Новосибирске рыбак поймал необычное существо, похожее на змею. Мужчина поделился фотографией своего улова в группе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».
Ранее сибиряк никогда не сталкивался с таким речным обитателем и теперь хочет узнать у опытных рыбаков, что же он поймал на крючок.
— Скажите, что за рыбу такую сегодня выловил?, — спросил рыбак.
Опытные рыбаки узнали в этом необычном существе речную миногу, известную как «семидырка». Этот вид рыб занесен в Красную книгу России.
По словам учёных, минога чаще всего встречается в реке Берди. Однако минога — это не рыба, а нечто среднее между современными рыбами и их древними предками. Эволюция отделила её от рыб на несколько десятков миллионов лет.
Даже для учёных поймать миногу в Сибири — это большая удача.
Стоит отметить, что согласно постановлению правительства России, штраф за вылов составляет 17 тысяч 55 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что чучело из огромного судака хочет сделать рыбак из Новосибирска.
Источник фото: Рыбалка в Новосибирске
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