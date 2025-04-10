В Новосибирске выросло количество вакансий с заработком от 100 тысяч рублей

В течение последних двух лет работодатели активно привлекали соискателей и переманивали сотрудников из других компаний, предлагая более высокие зарплаты.

В условиях жёсткой конкуренции за кадры многие компании повысили уровень зарплат, в том числе для наиболее востребованных специалистов. Некоторые из них стали получать больше, чем в среднем по рынку — от 100 тысяч рублей и выше. За год количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей в регионе увеличилось на 25%. Особенно это касается таких профессий, как курьеры (+95%), автослесари (+52%), водители (+49%), врачи (+44%), механики (+40%), разнорабочие (+26%), машинисты (+26%), упаковщики (+25%), инженеры-конструкторы (+22%) и кладовщики (+21%).

Стоит отметить, что примерно половина таких вакансий предполагает вахтовый метод работы, переезд в другой регион или же строгое соблюдение или перевыполнение ключевых показателей эффективности. Кроме того, для некоторых специалистов размер вознаграждения зависит от количества сделок, количества отработанных часов или увеличения количества смен.

Однако период гонки зарплат заканчивается. По информации сервиса Зарплата.ру, в 2025 году темпы роста будут снижаться. Это связано с тем, что многие организации уже достигли предела своих финансовых возможностей и увеличивать фонд оплаты труда (ФОТ) для них становится практически невозможно. Индексация сохранится только для некоторых категорий специалистов, особенно востребованных и дефицитных.

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