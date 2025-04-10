Нелегальный оборот кондитерки в России составляет почти 1,5 млрд упаковок в год

Федеральные власти бьют тревогу. В этом году российский бюджет может лишиться более 12 миллиардов рублей из-за нелегального оборота кондитерских изделий. Дело в том, что общий объем такой кондитерки в стране достигает 1,49 миллиарда упаковок. Такие данные привели специалисты Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ).

— Эта продукция является незадекларированной, так как не отражена в налоговых ведомостях, — отметил заместитель директора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев.

Согласно подсчетам ЦЭЭ ВШЭ, федеральный бюджет в 2025 году недополучит 12,07 млрд рублей, из которых 7,39 миллиарда составит недоимка по налогу на прибыль, 3,55 миллиарда — по НДС, и 956 миллионов — по таможенным пошлинам, сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что потребление кондитерских изделий в стране более, чем на 10% превышает объемы их производства. При этом вывод незадекларированной продукции в легальное поле позволит производителям увеличить чистую прибыль на 22,18 миллиарда рублей.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, эксперт по организации санитарно- эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов уверен, что вывод производителей в легальное поле не отразится на качестве кондитерской продукции.

— Нелегальная продукция — это лишь незначительная часть глобальной проблемы продовольственного рынка. Ведь нелегальная совсем не значит, что она плохая. Очень часто незадекларированная кондитерка превосходит по качеству легальную. К сожалению, в нашей стране нет системы государственного контроля за качеством продуктовых изделий. Все меры, которые принимает правительство якобы для повышения качества продукции, направлены исключительно на обеление этой сферы для последующего взимания налогов. И «Честный знак», и «Меркурий» введены именно с этой целью. А в итоге получается хоть из опилок шоколад делай и при этом плати налоги — ничего тебе не будет, — утверждает он.

Ранее редакция сообщала о том, что давление на производителей кондитерских изделий со стороны государства значительно увеличивается. В конце марта Минпромторг России опубликовал законопроект о маркировке кондитерки. Он предполагает введение маркировки для шоколада, конфет, печенья, хлебобулочных изделий и т.д. Согласно документу, с 1 декабря 2025 года на маркировку должны перейти производители, выпускающие сахаристые изделия без какао, шоколад и продукты с какао, хлебобулочные изделия и печенье, джемы и другие сладости из фруктов; с 1 марта 2026-го — замороженные десерты, часть хлебобулочных изделий, а также детские и диетические сладости; с 1 мая 2026-го — жвачку, белый шоколад, карамель, семена, неупакованный шоколад, засахаренные фрукты; с 1 мая 2027-го — сладости и кондитерку в групповой упаковке. Как уточняется в документе, в случае с хлебобулочными изделиями речь идет о продуктах со сроком годности более 5 суток.

Ранее редакция сообщала о том, что кондитерская продукция новосибирских производителей сегодня является экспортным продуктом, доля ее поставок за рубеж постоянно растет.