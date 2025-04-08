Застройщики Новосибирска начали приглашать на свои объекты строителей из Индии

Работающая в Новосибирске компания «Брусника» стала первопроходцем в найме строителей из стран дальнего зарубежья. Застройщик сообщил, что привез на свои объекты квартала «На Минской» в Тюмени специалистов из Индии: арматурщиков, плотников, монтажников, бетонщиков, шлифовщиков и стропальщиков. Они будут заниматься монолитными работами. В компании подчеркнули, что для нее это первый опыт трудоустройства таких специалистов в штат.

По просьбе редакции Infopro54 в «Бруснике» рассказали, как выстраивали этот процесс:

На первом этапе девелопер получил квоту от Минтруда РФ на приглашение 44 строителей.

Сотрудники компании отбирали кандидатов, лично летали в Нью-Дели, проводили их собеседование, проверяли навыки: умение вязать арматуру, читать чертежи и понимание технологических процессов.

Важным критерием отбора было наличие у кандидата опыта работы за рубежом.

С успешными кандидатами было заключено предварительное соглашение.

Кандидаты прошли медкомиссию и пошли на курсы изучения русского языка.

Компания занялась оформлением необходимых разрешительных документов для работы.

В «Бруснике» отметили, что все процедуры заняли около трех месяцев. Сейчас в Тюмень прилетели 32 специалиста из Индии, в ближайшее время ожидается прибытие второй группы.

— На протяжении всего маршрута Дели – Москва – Тюмень сотрудников сопровождал куратор. В городе их разместили в общежитии. В ближайшие две недели их ждет процесс адаптации и обучения. В частности, специалистам необходимо сдать экзамен по русскому языку, встать на миграционный учет и получить разрешение на работу, — пояснили в компании.

Кроме того, девелопер обеспечивает иностранных сотрудников средствами индивидуальной защиты и питанием, а также организует трансфер до места работы.

— Если опыт Тюмени будет успешным, другие периметры Брусники тоже рассмотрят привлечение рабочей силы из дальнего зарубежья, — сообщили Infopro54 в пресс-службе компании.

Напомним, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что регион направил заявку на привлечение 2 тысяч специалистов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На тот момент, по его словам, дефицит кадров в отрасли региона составлял 4,5-5 тысяч сотрудников. Тогда же, в декабре, управляющий проектом ЦКП СКИФ Иван Шмидт на пресс-конференции рассказывал, что в феврале 2024-го планируется удвоить штат рабочих на объекте. Для этого намеревались пригласить людей из других стран, в том числе из Индии и Турции.

В марте 2025 года директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова, выступая на кадровом форуме, отмечала, что одним из ключевых трендов HR-рынка сегодня является трудовой туризм. По ее словам, Россия договаривается с Северной Кореей о привлечении сотрудников рабочих специальностей. Кроме того, в РФ начали приезжать на работу сотрудники из Пакистана, Индии, Китая.

— Таким образом государство пытается решить проблему кадрового голода в рабочей сфере, среди ремесленных специальностей. Но чтобы привлечь такие кадры, нужно понимать, как преодолеть языковой барьер. Это будет задача для эйчаров, — предупреждала Алла Литвинова работодателей Сибири.

Девелоперы Новосибирска в разговорах с корреспондентом Infopro54 также не раз отмечали, что в условиях дефицита кадров изучают возможность приглашения на свои объекты строителей из стран дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи. В перспективе они могут потеснить с рынка труда мигрантов из стран СНГ.