Рекламодателям

Застройщики Новосибирска начали приглашать на свои объекты строителей из Индии

  • 08/04/2025, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Застройщики Новосибирска начали приглашать на свои объекты строителей из Индии
Эксперты прогнозировали, что это станет трендом для отрасли

Работающая в Новосибирске компания «Брусника» стала первопроходцем в найме строителей из стран дальнего зарубежья. Застройщик сообщил, что привез на свои объекты квартала «На Минской» в Тюмени специалистов из Индии: арматурщиков, плотников, монтажников, бетонщиков, шлифовщиков и стропальщиков. Они будут заниматься монолитными работами. В компании подчеркнули, что для нее это первый опыт трудоустройства таких специалистов в штат.

По просьбе редакции Infopro54 в «Бруснике» рассказали, как выстраивали этот процесс:

  • На первом этапе девелопер получил квоту от Минтруда РФ на приглашение 44 строителей.
  • Сотрудники компании отбирали кандидатов, лично летали в Нью-Дели, проводили их собеседование, проверяли навыки: умение вязать арматуру, читать чертежи и понимание технологических процессов.
  • Важным критерием отбора было наличие у кандидата опыта работы за рубежом.
  • С успешными кандидатами было заключено предварительное соглашение.
  • Кандидаты прошли медкомиссию и пошли на курсы изучения русского языка.
  • Компания занялась оформлением необходимых разрешительных документов для работы.

В «Бруснике» отметили, что все процедуры заняли около трех месяцев. Сейчас в Тюмень прилетели 32 специалиста из Индии, в ближайшее время ожидается прибытие второй группы.

— На протяжении всего маршрута Дели – Москва – Тюмень сотрудников сопровождал куратор. В городе их разместили в общежитии. В ближайшие две недели их ждет процесс адаптации и обучения. В частности, специалистам необходимо сдать экзамен по русскому языку, встать на миграционный учет и получить разрешение на работу, — пояснили в компании.

Кроме того, девелопер обеспечивает иностранных сотрудников средствами индивидуальной защиты и питанием, а также организует трансфер до места работы.

— Если опыт Тюмени будет успешным, другие периметры Брусники тоже рассмотрят привлечение рабочей силы из дальнего зарубежья, — сообщили Infopro54 в пресс-службе компании.

Напомним, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что регион направил заявку на привлечение 2 тысяч специалистов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На тот момент, по его словам, дефицит кадров в отрасли региона составлял 4,5-5 тысяч сотрудников. Тогда же, в декабре, управляющий проектом ЦКП СКИФ Иван Шмидт на пресс-конференции рассказывал, что в феврале 2024-го планируется удвоить штат рабочих на объекте. Для этого намеревались пригласить людей из других стран, в том числе из Индии и Турции.

В марте 2025 года директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова, выступая на кадровом форуме, отмечала, что одним из ключевых трендов HR-рынка сегодня является трудовой туризм. По ее словам, Россия договаривается с Северной Кореей о привлечении сотрудников рабочих специальностей. Кроме того, в РФ начали приезжать на работу сотрудники из Пакистана, Индии, Китая.

— Таким образом государство пытается решить проблему кадрового голода в рабочей сфере, среди ремесленных специальностей. Но чтобы привлечь такие кадры, нужно понимать, как преодолеть языковой барьер. Это будет задача для эйчаров, — предупреждала Алла Литвинова работодателей Сибири.

Девелоперы Новосибирска в разговорах с корреспондентом Infopro54 также не раз отмечали, что в условиях дефицита кадров изучают возможность приглашения на свои объекты строителей из стран дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи. В перспективе они могут потеснить с рынка труда мигрантов из стран СНГ. 

Фото предоставлено пресс-службой компании «Брусника», автор фото: Михаил Булашов.

8

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Тюмень Сибирь Новосибирск Индия

Теги : строители из Индии новостройки дефицит кадров Брусника


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Застройщики Новосибирска начали приглашать на свои объекты строителей из Индии
8/04/25 19:30
Бизнес Недвижимость
Электроэнергия подорожала почти на 10% с начала года в Новосибирске
8/04/25 19:00
Бизнес
Новосибирские специалисты разработали первую партию космических спутников «Грифон»
8/04/25 18:30
Бизнес Наука Телекоммуникации
В Новосибирске будут отремонтированы отсутствующие тротуары на улице Технической
8/04/25 18:00
Общество
Сотрудница полиции в Новосибирске получила 1,5 млн за передачу данных об умерших
8/04/25 17:45
Право&Порядок
В НСО утвердили первые вакансии для участников программы «Герои НовоСибири»
8/04/25 17:40
Власть
Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась скотомогильником на берегу Чанов
8/04/25 17:30
Агропром Общество Право&Порядок
Угонщики в России перешли на грузовики
8/04/25 17:15
Право&Порядок
В поселок инноваторов под Новосибирском подвозят питьевую воду
8/04/25 17:00
Власть Общество
В новосибирском Минсельхозе прокомментировали рост цен на продукцию АПК
8/04/25 16:30
Власть Общество
Экологический субботник прошел в Новосибирском зоопарке и не только
8/04/25 16:16
Экология
В Новосибирске в апреле цена картофеля превысила 100 рублей за килограмм
8/04/25 16:00
Общество
Новосибирские аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных
8/04/25 15:30
Агропром Бизнес
Минздрав объяснил долгие ожидания скорой в Новосибирске
8/04/25 15:00
Общество
Запрет на продажу алкоголя в выходные могут ввести в Новосибирске
8/04/25 14:30
Бизнес Власть Общество
ГК «Расцветай»: новая квартира по новой цене!*
8/04/25 14:11
Недвижимость
Урало-сибирский театральный дуэт ошеломил зрителей в Новосибирске и Перми
8/04/25 14:00
Культура Общество
Новосибирская ТЭЦ-3 увеличит электрическую мощность на 20 МВт
8/04/25 13:30
Бизнес
В Новосибирске оштрафовано более 200 нарушителей парковки
8/04/25 13:00
Общество
Димитровский мост отремонтирует «Автодорремонттехно» из Новосибирска
8/04/25 12:30
Бизнес Город
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска