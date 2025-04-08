Застройщики Новосибирска начали приглашать на свои объекты строителей из Индии

Работающая в Новосибирске компания «Брусника» стала первопроходцем в найме строителей из стран дальнего зарубежья. Застройщик сообщил, что привез на свои объекты квартала «На Минской» в Тюмени специалистов из Индии: арматурщиков, плотников, монтажников, бетонщиков, шлифовщиков и стропальщиков. Они будут заниматься монолитными работами. В компании подчеркнули, что для нее это первый опыт трудоустройства таких специалистов в штат.
По просьбе редакции Infopro54 в «Бруснике» рассказали, как выстраивали этот процесс:
В «Бруснике» отметили, что все процедуры заняли около трех месяцев. Сейчас в Тюмень прилетели 32 специалиста из Индии, в ближайшее время ожидается прибытие второй группы.
— На протяжении всего маршрута Дели – Москва – Тюмень сотрудников сопровождал куратор. В городе их разместили в общежитии. В ближайшие две недели их ждет процесс адаптации и обучения. В частности, специалистам необходимо сдать экзамен по русскому языку, встать на миграционный учет и получить разрешение на работу, — пояснили в компании.
Кроме того, девелопер обеспечивает иностранных сотрудников средствами индивидуальной защиты и питанием, а также организует трансфер до места работы.
— Если опыт Тюмени будет успешным, другие периметры Брусники тоже рассмотрят привлечение рабочей силы из дальнего зарубежья, — сообщили Infopro54 в пресс-службе компании.
Напомним, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что регион направил заявку на привлечение 2 тысяч специалистов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На тот момент, по его словам, дефицит кадров в отрасли региона составлял 4,5-5 тысяч сотрудников. Тогда же, в декабре, управляющий проектом ЦКП СКИФ Иван Шмидт на пресс-конференции рассказывал, что в феврале 2024-го планируется удвоить штат рабочих на объекте. Для этого намеревались пригласить людей из других стран, в том числе из Индии и Турции.
В марте 2025 года директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова, выступая на кадровом форуме, отмечала, что одним из ключевых трендов HR-рынка сегодня является трудовой туризм. По ее словам, Россия договаривается с Северной Кореей о привлечении сотрудников рабочих специальностей. Кроме того, в РФ начали приезжать на работу сотрудники из Пакистана, Индии, Китая.
— Таким образом государство пытается решить проблему кадрового голода в рабочей сфере, среди ремесленных специальностей. Но чтобы привлечь такие кадры, нужно понимать, как преодолеть языковой барьер. Это будет задача для эйчаров, — предупреждала Алла Литвинова работодателей Сибири.
Девелоперы Новосибирска в разговорах с корреспондентом Infopro54 также не раз отмечали, что в условиях дефицита кадров изучают возможность приглашения на свои объекты строителей из стран дальнего зарубежья.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи. В перспективе они могут потеснить с рынка труда мигрантов из стран СНГ.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Брусника», автор фото: Михаил Булашов.
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