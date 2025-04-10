Мэрия Новосибирска изучит применение реагентов на дорогах в других регионах

Борьба с зимней скользкостью — один из самых актуальных вопросов содержания городских дорог, констатировал на пресс-конференции начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов. Он напомнил, что сейчас муниципалитеты в России используют три варианта борьбы с обледенением дорог: фрикционные материалы (в Новосибирск это пески из отсевов дробления), реагенты типа «Бионорд», а также пескосоляная смесь.

— Сейчас мы будем проводить комплексный анализ по существующим на рынке реагентам, чтобы выбрать оптимальный для Новосибирска. Будем оценивать уровень его отработки с зимней скользкостью, влияние и требования, — отметил Стефанов.

Он сообщил, что использование в городе пескосоляной смеси планируется минимизировать. На уровне ДЭУ сейчас прорабатываются проекты содержания городских дорог с учетом применения новой техники, которая позволяет дозировать обработку дорог реагентами с точностью до граммов в соответствии с погодными условиями, наличием влажности, осадков и т.д. Эти вещи пропишут на уровне проектов содержания дорог.

— Большинство нареканий, связанных с использованием реагентов, было обусловлено тем, что технология их применения в Новосибирске не соблюдалась. Регенты распределялись на дороги, но потом своевременно не убирались. Смесь и каша, появляющиеся в результате уплотнения снежных отложений, — это грубое нарушение технологий содержания дорог, которое вызывает негативную реакцию жителей из-за воздействия на машины, обувь, животных, — перечисляет Стефанов.

Чиновник подчеркнул, что сейчас в рамках контроля за качеством содержания дорог эти вещи будут мониториться и отлеживаться. Каждый случай подробно изучат.

— Подходы к содержанию дорог будут меняться. Будет тщательнее проводиться уборка дорог, лотковой части, тротуаров. Штат дорожных рабочих сегодня позволяет это делать. В комплексе это позволит минимизировать уровень пыли на улицах Новосибирска, — резюмировал Стефанов.

Ранее редакция сообщала о том, что более 2500 новосибирцев высказались по поводу использования «Бионорда».