В Новосибирске выставили на продажу квартиру с сексуальным полосатым креслом за 63 млн рублей

В квартире на 10 этаже жилого дома «Паркхаус» — пять комнат, хаммам, сауна с джакузи, постирочная, 3 санузла, гардеробная. Общая площадь — 326,5 квадратных метра. За элитную недвижимость владельцы просят 63 миллиона 700 тысяч рублей. Предложение по продаже эксклюзивного варианта появилось на порталах N1, ЦИАН и Домклик.

Из панорамных окон кухни-гостиной открывается великолепный вид на Новосибирский театр оперы и балета. В квартире дорогой дизайнерский ремонт, премиальная бытовая техника, бильярдный стол, встроенная система центрального пылесоса во всех помещениях. Некоторые горожане хотят заглянуть сюда просто из любопытства.

— Поступает много звонков, люди хотят прийти на просмотр. Для большинства из них это просто развлечение: хотят побывать в этой квартире, как в музее. Но клиентов с серьёзными планами на подобную недвижимость традиционно не так много. Объектом заинтересовались всего два состоятельных покупателя, — говорит риэлтор агентства «Василевский-Недвижимость» Анна Севостьянова.

Настоящей изюминкой в квартире является необычное полосатое кресло в виде женского силуэта, хотя каждый человек видит в нем разные ассоциации.