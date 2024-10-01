Ижевский застройщик получил еще три участка в Клюквенном

АО «АРЖС» подвел итоги конкурса на право заключения договора субаренды на три земельных участка общей площадью более 7 га. Как сообщили в пресс-службе агентства, все лоты получит ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44» — «дочка» девелопера из Ижевска ГК «Талан». Итоговая цена, которую АРЖС получит по договору субаренды за три земельных участка — 827 млн рублей. Это на 15 млн. рублей больше минимального размера платежей для заключения договора субаренды, завяленной в конкурсной документации. ГК «Талан» была единственным участником конкурса.

Кроме того, до декабря 2024 года застройщик должен будет заплатить целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов — 38, 6 млн рублей.

Напомним, в 2023 году ГК «Талан» получила право на застройку участка площадью более 8,5 га.

— Для нас, как оператора проекта КРТ, это очень хороший показатель. Мы видим, что застройщики заинтересованы в участии в одном из самых масштабных проектов КРТ в Новосибирской области — заходят на строительство не одного земельного участка, а сразу нескольких, — отметили в АО «АРЖС НСО».

Напомним, минувшим летом в микрорайоне Клюквенный началось возведение первого дома. Еще две компании, которые приобрели участки в 2023 году (ГК «Талан» и ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»), выйдут на площадку в первом и втором квартале 2025 года, поясняли в АРЖС.

— Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин, — говорил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян. — К этому времени будет готова инженерная инфраструктура, первая очередь дорожной сети, которую строит барнаульская компания. Зарезервированы 17 га и 600 млн рублей на благоустройство парковой зоны и озера.

Кроме того, он отмечал, что в ближайшее время агентство выставит на торги еще семь земельных участков под строительство.

В микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей. В микрорайоне планируется также строительство уникального политехнического колледжа на 2500 учащихся.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1,4 млрд рублей готовы заплатить за разработку проекта и строительство дороги до микрорайона Клюквенный.