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За строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники

  • 05/06/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
За строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники
Это позволит заказчику принимать оперативные управленческие решения

Оператор строительства жилмассива Клюквенный — АО «АРЖС НСО» — заключил договор на авиамониторинг работ на площадке. Подрядчик в течение года будет с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдать за строительством дорог, линий тепло-, водоснабжения и водоотведения, электрических сетей и подстанций микрорайона «Клюквенный». Все разрешения у компании на проведение таких работ есть, пояснили редакции Infopro54 в АРЖС. Общая площадь контролируемой территории составляет 207,3 га.

— Использование БПЛА для мониторинга стройки позволит получить подробный панорамный обзор, что даст возможность видеть сразу весь ход работ и оперативно принимать управленческие решения, — пояснили в агентстве.

В перспективе с помощью беспилотников АРЖС планирует собирать маркшейдерскую информацию (комплекс линейных и угловых измерений) об объемах выполненных земляных работ. Кроме того, беспилотники и лазерное сканирование будут использовать как средства инструментального контроля при строительстве дорог и социальных объектов.

Стоит отметить, что в ходе пленарного заседания III  Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик заявил, что строительной отрасли нужно внедрять в работу беспилотники. Соответствующий ГОСТ вступил в действие с 1 февраля 2025 года. В нем прописаны положения по использованию систем лазерного сканирования и применению беспилотных авиационных систем, рекомендации по обработке данных аэрофотосъемки для создания ортофотопланов, цифровых моделей рельефа и трехмерных моделей, положения о дистанционном мониторинге с применением БАС, требования по контролю отклонений геометрических параметров возводимых зданий и сооружений от проектных решений.

Судя по комментариям участников рынка, опрошенных редакцией, в строительной отрасли региона системное применение беспилотников для контроля за работами пока не практикуется.

Координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко пояснил, что застройщикам, которые возводят объекты, проще установить на площадке, на строительном кране видеокамеру и через нее наблюдать за ходом работ.

— Беспилотник с лазерным сканированием эффективен для наблюдения за линейными объектами. С его помощью можно отследить даже толщину покрытия на дороге, так как картинка получается с точностью до сантиметра. Лазерное сканирование также используется для контроля конструкций: обмерки котлована, правильности размещения колонн. Но беспилотник весь день летать не будет. Кроме того, на его использование нужно получать специальные разрешения. Особенно сейчас, когда к дронам двоякое отношение, — пояснил Федорченко.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

Участки под строительство в Клюквенном приобрели три компании. Это новосибирская ГК «КПД Газстрой», ижевская компания «Талан», а также омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6», который летом 2024 года уже вышел на площадку.  «Талан» планирует вести строительство на четырех участках общей площадью 15 га.

— Первые шесть домов застройщики микрорайона намерены сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин, — ранее пояснял генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян. — К этому времени будет готова инженерная инфраструктура, первая очередь дорожной сети, которую строит барнаульская компания. Зарезервированы 17 га и 600 млн рублей на благоустройство парковой зоны и озера.

Ранее редакция сообщала о том, что земельные участки новосибирцев проверяют беспилотники. С их помощью Росреестр уточняет границы участков, а также факт их использования по назначению. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : КРТ Клюквенный беспилотники АРЖС


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