Рекомендованный список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов

Минцифры РФ составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян еще до ограничений, а блокировка иностранных платформ «будет способствовать увеличению аудитории и расширению функционала».

Так, мессенджеры и соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (всеми владеет компания Meta, признанная в России экстремистской), Twitter (заблокирован Роскомнадзором), TikTok, Snapchat, Slack ведомство рекомендует заменить на «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

Вместо программ для видеоконференций Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype предлагается использовать EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo.

Взамен антивирусов Norton, Avast, McAfee рекомендуется поставить Kaspersky, Dr. Web.

В качестве замены для редакторов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote Минцифры предлагает «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России. Мессенджера WhatsApp это решение не касается. При этом граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook и Instagram. Также в начале марта американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России. 7 апреля Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы американской компании Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.