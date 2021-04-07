В Новосибирске выявлено предприятие-чемпион по незаконному списанию запчастей

Контрольно-счетная палата Новосибирска обозначила «чемпиона» среди городских предприятий дорожной отрасли по количеству выявленных по итогам аудиторских проверок нарушений в части списания запчастей для техники. Таковым стало ДЭУ Советского района.

— Списание не подтверждается документацией, — сообщает аудитор КСП Алексей Усов. — Определить обоснованность списания невозможно. Выборочный анализ представленных документов по списанию запчастей и сопоставление списываемых запчастей выявили факты списания запчастей без достаточных оснований на общую сумму более 3 млн рублей. По этому показателю учреждение — рекордсмен, по сравнению с аналогичными учреждениями, проверяемыми за последние 3 года.

Второй интересный факт, связанный также с запчастями, — их закупка либо в разы больше, чем требуется по факту, либо приобретались такие, которые к технике, эксплуатируемой на предприятии, отношения не имеют.

— Закупаются запчасти, потребность в которых неочевидна, а затем списание осуществляется таким образом, что обоснованность списания подтвердить невозможно, — рассказывает Усов. — Это может говорить о том, что учреждением документально оформляется приобретение запасных частей, фактически не имеющих отношения к технике учреждения. Требуется срочно менять систему фиксации и документирования списания запчастей.

Другие наиболее яркие нарушения, по оценке аудиторов, связаны с простаиванием годной к работе техники или ее неполной загруженности.

— Погрузчики в 12-часовую смену работают максимум 5 часов, — сообщает Алексей Усов. — На участке №2 есть погрузчик, который за 3-летний период не работал ни часа, хотя находится в исправном состоянии. Еще пример: город борется с пылью, а подметальные комплексы работают на линии в среднем 2-3 часа в 12-часовую смену.

Другие нарушения, выявленные проверкой, оказались более «традиционными» для городских предприятий дорожно-транспортного сектора. В частности, по информации КСП, в учреждении отсутствует система внутреннего контроля за достоверностью информации о пробеге и времени работы техники. При этом нормативы расхода топлива значительно превышают аналогичные нормативы, применяемые в других учреждениях. В результате применения завышенных норм расхода топлива необоснованно списаны более 17 тысяч т бензина за период 2017-2019 годов, общая стоимость которого составляет 675 тысяч рублей. Отсутствуют документы, являющиеся подтверждением фактического выполнения работ исполнителем и основанием для подписания акта выполненных работ, на приобретение спецтехники для погрузки и вывоза снега на общую сумму 1,7 млн рублей, на выполнение работ по механизированной уборке левобережной части Советского района (5,6 млн). Закупки с нарушением законодательства привели к неэффективному использованию бюджетных средств (2,6 млн). По словам аудитора, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

В настоящее время, как сообщили аудитор и глава Советского района Дмитрий Оленников, нынешним директором предприятия Павлом Тороковым (на должность заступил летом 2020 года) при содействии районной администрации устраняются, мягко говоря, недочеты в работе предшественника. Часть мероприятий по устранению нарушений уже выполнена.

— Мы только получили от КСП предписание и акт, провели организационные мероприятия, — рассказывает глава района. — Создана рабочая группа. Подготовлен план мероприятий. Но раньше, чем через 3-4 месяца, мы все не приведем в порядок.

При этом в ходе обсуждения ситуации на предприятии всплыли еще 2 интересных момента. Во-первых, с бывшего руководителя, допустившего указанные нарушения, не только не было спроса, но сам он, что называется, «ушел на повышение». Во-вторых, как уже было сказано, подобная картина, пусть и в меньшей степени, характерна для уже всех проверенных палатой предприятий дорожно-транспортной отрасли, в связи с чем решение данной проблемы должно, как считают в горсовете Новосибирска, носить системный характер.

— У нас такие учреждения, как ДЭУ, ПАТП — это замкнутая система, — говорит заместитель председателя комиссии по контролю за органами местного самоуправления Дмитрий Колпаков. — В каждом учреждении — отсутствие внутреннего и внешнего контроля. Почему такое происходит? Внешнее воздействие в лице главы администрации после того, как полномочия по уборке передали на уровень района, как раз дало положительный эффект: появился контроль, чуть ли не ручное управление.

Напомним, что ранее палата проверила ДЭУ №3, ДЭУ №5, ПАТП-4, ПАТП-8.