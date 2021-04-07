Рекламодателям

В Новосибирске выявлено предприятие-чемпион по незаконному списанию запчастей

  • 07/04/2021, 10:03
Авторы: Юлия Данилова
В Новосибирске выявлено предприятие-чемпион по незаконному списанию запчастей
Его руководитель, добившийся такого результата, ушел на повышение.

Контрольно-счетная палата Новосибирска обозначила «чемпиона» среди городских предприятий дорожной отрасли по количеству выявленных по итогам аудиторских проверок нарушений в части списания запчастей для техники. Таковым стало ДЭУ Советского района.

Списание не подтверждается документацией, сообщает аудитор КСП Алексей Усов. Определить обоснованность списания невозможно. Выборочный анализ представленных документов по списанию запчастей и сопоставление списываемых запчастей выявили факты списания запчастей без достаточных оснований на общую сумму более 3 млн рублей. По этому показателю учреждение рекордсмен, по сравнению с аналогичными учреждениями, проверяемыми за последние 3 года.

Второй интересный факт, связанный также с запчастями, их закупка либо в разы больше, чем требуется по факту, либо приобретались такие, которые к технике, эксплуатируемой на предприятии, отношения не имеют.

Закупаются запчасти, потребность в которых неочевидна, а затем списание осуществляется таким образом, что обоснованность списания подтвердить невозможно, рассказывает Усов. Это может говорить о том, что учреждением документально оформляется приобретение запасных частей, фактически не имеющих отношения к технике учреждения. Требуется срочно менять систему фиксации и документирования списания запчастей.

Другие наиболее яркие нарушения, по оценке аудиторов, связаны с простаиванием годной к работе техники или ее неполной загруженности.

Погрузчики в 12-часовую смену работают максимум 5 часов, сообщает Алексей Усов. На участке №2 есть погрузчик, который за 3-летний период не работал ни часа, хотя находится в исправном состоянии. Еще пример: город борется с пылью, а подметальные комплексы работают на линии в среднем 2-3 часа в 12-часовую смену.

Другие нарушения, выявленные проверкой, оказались более «традиционными» для городских предприятий дорожно-транспортного сектора. В частности, по информации КСП, в учреждении отсутствует система внутреннего контроля за достоверностью информации о пробеге и времени работы техники. При этом нормативы расхода топлива значительно превышают аналогичные нормативы, применяемые в других учреждениях. В результате применения завышенных норм расхода топлива необоснованно списаны более 17 тысяч т бензина за период 2017-2019 годов, общая стоимость которого составляет 675 тысяч рублей. Отсутствуют документы, являющиеся подтверждением фактического выполнения работ исполнителем и основанием для подписания акта выполненных работ, на приобретение спецтехники для погрузки и вывоза снега на общую сумму 1,7 млн рублей, на выполнение работ по механизированной уборке левобережной части Советского района (5,6 млн). Закупки с нарушением законодательства привели к неэффективному использованию бюджетных средств (2,6 млн). По словам аудитора, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

В настоящее время, как сообщили аудитор и глава Советского района Дмитрий Оленников, нынешним директором предприятия Павлом Тороковым (на должность заступил летом 2020 года) при содействии районной администрации устраняются, мягко говоря, недочеты в работе предшественника. Часть мероприятий по устранению нарушений уже выполнена.

Мы только получили от КСП предписание и акт, провели организационные мероприятия, рассказывает глава района. Создана рабочая группа. Подготовлен план мероприятий. Но раньше, чем через 3-4 месяца, мы все не приведем в порядок.

При этом в ходе обсуждения ситуации на предприятии всплыли еще 2 интересных момента. Во-первых, с бывшего руководителя, допустившего указанные нарушения, не только не было спроса, но сам он, что называется, «ушел на повышение». Во-вторых, как уже было сказано, подобная картина, пусть и в меньшей степени, характерна для уже всех проверенных палатой предприятий дорожно-транспортной отрасли, в связи с чем решение данной проблемы должно, как считают в горсовете Новосибирска, носить системный характер.

У нас такие учреждения, как ДЭУ, ПАТП это замкнутая система, говорит заместитель председателя комиссии по контролю за органами местного самоуправления Дмитрий Колпаков. В каждом учреждении отсутствие внутреннего и внешнего контроля. Почему такое происходит? Внешнее воздействие в лице главы администрации после того, как полномочия по уборке передали на уровень района, как раз дало положительный эффект: появился контроль, чуть ли не ручное управление.

Напомним, что ранее палата проверила ДЭУ №3, ДЭУ №5, ПАТП-4, ПАТП-8.

Фото pixabay.com — ElAhuehuete

460

Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : уборочная техника списание проверка КСП запчасти


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Актуальный разговор

Начинающий инвестор: как не ошибиться и сберечь свои деньги

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве

06/04/2021, 18:39

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

06/04/2021, 18:34

Банкротство «Тяжстанкогидропресса» может быть и умышленным

06/04/2021, 17:36

Новая реальность благотворительных проектов

06/04/2021, 16:52
Новости компаний

Снимайте деньги с пенсионной карты Банка «Левобережный» без комиссии в любых банкоматах

06/04/2021, 17:47

ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

06/04/2021, 17:30

В ВТБ доля переводов через СБП превысила 40%

06/04/2021, 17:00

Сервис «Гарантия плюс» набрал популярность у сибирских абонентов «Ростелекома»

06/04/2021, 10:53

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых доходных весенних вкладов

06/04/2021, 10:41

Экономика

Индустрия развлечений в Новосибирске ищет кадры

Индустрия развлечений в Новосибирске ищет кадры

Товарный знак новосибирского футбольного клуба выкупили на торгах

Власть и надзор пока бессильны против неприятных запахов в Новосибирске

Стало известно, как будет выглядеть сквер на Демакова

Заельцовский парк учтет ошибки Михайловской набережной

Финансы

Женский подход к инвестированию на фондовом рынке

Цифровые привычки постпандемийного периода

Пандемия, экосистема и новые вызовы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Политика

Центр управления регионом идет в село

Центр управления регионом идет в село

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Недвижимость

Стать рантье: как заработать на сдаче недвижимости

Стать рантье: как заработать на сдаче недвижимости

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

Технологии

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Samsung устанавливает приложения, которые нельзя удалить

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Телекоммуникации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Топ-5 самых продаваемых брендов Новосибирской области снова возглавил Toyota

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?

Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Общество

РУСФОНД собирает деньги на лечение малышки с церебральным параличом

Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

СГК заплатила в бюджет Новосибирской области свыше 1 миллиарда рублей налогов

Вместо промплощадок и заброшенных зданий — арт-пространства

СГК заместила котельную двух жилых комплексов в Новосибирске

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска