Цены на пшеницу взлетели после заявления Пескова об остановке зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже в ходе торгов растет более чем на 3%, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, 17 июля, так как касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не была выполнена.

По биржевым данным на 12:01 (мск), цены на пшеницу выросли на 3,02%, до $6,82 за бушель (35,2 л), а через 13 минут фьючерс пшеницы подорожал на 3,37%, достигая $6,84 за бушель. Вместе с тем, стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре текущего года растет на 2,31%, до $5,26 за бушель.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции» относительно зерновой сделки.

Ранее редакция сообщала, что цены на зерно в Новосибирской области начали расти.