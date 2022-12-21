«Патриоты» и «иноагенты» приняли бюджет Новосибирска в двух чтениях

Что и кем предложено?

Как сообщил в докладе на сессии председатель бюджетной комиссии Кирилл Покровский, ко второму чтению поступили поправки от мэрии на сумму 460 млн рублей на 2023 год и 430 млн рублей на 2024—2025 годы. Согласно данным поправкам, ряд расходных статей 2023 года предполагается увеличить следующим образом: добавить на:

ремонт спортивных сооружений — 30 млн рублей плюс 5 млн — на подготовку проектно-сметной документации на строительство хоккейной коробки в Кировском районе;

благоустройство территорий безопасных маршрутов для детей — 3 млн;

социальную помощь мобилизованным и приобретение для них обмундирования — 90 млн;

приобретение инженерной техники — 3 млн;

ремонт сооружений гражданской обороны — 10 млн;

ремонт мостовых сооружений — 75 млн;

приобретение уборочной техники — 15 млн;

ремонт тротуаров — 60 млн;

мероприятия по обращению граждан к депутатам — 25 млн;

обустройство канализационной сети на территории Бронных переулков — 6 млн.

В своем выступлении председатель комиссии не преминул упомянуть значимую роль при внесении поправок со стороны фракции единороссов, что стало поводом для упреков оппозиционеров, о чем — ниже.

От пиара к помощи иноагентам

Помимо поправок мэрии, к которым приложили руку единороссы, как выяснилось в ходе обсуждения, в комиссию поступила поправка от депутата от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Антона Картавина. Об этом, как ни парадоксально, напомнил «заклятый друг» Картавина — вице-спикер, единоросс Евгений Яковенко.

— Просьба пояснить: в комиссию поступали поправки от Картавина, там интересные есть детали, — начал интриговать вице-спикер.

Самого Картавина из-за болезни на сессии не было. В ответ на напоминание о поправке Картавина председатель горсовета Дмитрий Асанцев и начальник правового управления Ольга Кондратенко пояснили, что поправка была отклонена, так как не соответствовала ряду формальных требований. Конкретизировать содержание поправки никто из них не стал, это сделала коллега Картавина по коалиции Светлана Каверзина. По ее словам, речь шла о том, чтобы сократить расходы горсовета на освещение его деятельности в СМИ в пользу более насущных задач: дополнительной помощи мобилизованным, приобретения подарков для детей и так далее.

— В мэрии на это тратятся 45 млн рублей, хотя она делает больше, — заявила Каверзина. — Вот Кирилл Евгеньевич (Покровский. — Ред.) сейчас пропиарил «Единую Россию», ни рубля за это не взял. Я не выступала в СМИ за счет бюджета.

Напомним, что на освещение в СМИ по линии горсовета в бюджете предусмотрены 49,5 млн рублей.

Обсуждение с муниципального на международный уровень поднял уже упомянутый Евгений Яковенко.

— Хочу сказать сейчас, потому что, возможно, в работе следующей сессии уже не смогу принимать участие, — заявил Яковенко. — Три представителя депкорпуса — члены «Единой России», у которых душа заболела больше, чем у остальных. Мы встаем с депутатских стульев и идем защищать общую историю. А эти безграмотные поправки от Картавина только кажутся безопасными. У Светланы стоит флажок местный (Каверзина поставила перед собой маленький флаг Новосибирска. — Ред.), а она говорит в выступлениях, что федеральные власти замучили, блин, наш сибирский регион — все, как Аллен Даллес прописал. Каверзиной осуществляется агитация по сбору средств для иноагента Бойко.

Напомним, что упомянутый вице-спикером третий депутат-коалиционер — Сергей Бойко — осенью прошлого года с семьей покинул Россию и до сих пор проживает за границей, объясняя свое отсутствие на сессиях длительной командировкой. Напомним, что Евгений Яковенко, а также первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов и депутат Сергей Конько декларировали готовность отправиться добровольцами на спецоперацию. Однако пока все трое продолжают находиться в Новосибирске.

Вторым оппонентом Каверзиной выступил Кирилл Покровский

— Не занимаюсь пиаром «Единой России», а констатирую факт, — заявил он. — Поправки от ЕР — не бумажка на коленке, а пакет проработанных документов.

Светлана Каверзина ответила обоим.

— Не буду комментировать/отвечать на реплику Яковенко, напомню только, что он — муниципальный депутат, а муниципальный флаг — это наш городской символ, — заявила Каверзина. — Не надо на флаг города нападать, пожалуйста. А господину Покровскому напоминаю, что, кроме «Единой России», давали предложения и другие депутаты. Но про них не сказали. Объективность какая-то немного сжатая.

Завершил пикировки по данной теме председатель горсовета Асанцев, напомнивший коалиционерам, что сумма расходов на освещение деятельности в СМИ не менялась с 2016 года, в то время как соответствующие расценки выросли на 30%.

— То есть фактически мы эти затраты уменьшаем, — заявил Асанцев Каверзиной. — По поводу «пиара»: это — освещение деятельности горсовета как органа власти в целом, которая что-то делает для избирателей и доводит это до них. По поводу обращения к Кириллу Евгеньевичу (Покровскому. — Ред): он тратит немалые личные средства на поддержку мобилизованных, их семей, гуманитарную помощь и так далее. Это в плане вашего укора депутатам, кто тратит большие личные средства на помощь.

Вспомнили про федералов и потенциальных инвесторов

Еще один повод для обсуждения отдельных бюджетных аспектов подкинула независимый депутат Наталья Пинус, по мнению которой Новосибирск недостаточно участвует в федеральных программах — в 6 нацпроектах (на общую сумму 6,7 млрд) из 12 имеющихся. Такое участие, по мнению депутата, смогло бы привлечь больше федеральных средств на реализацию масштабных проектов.

Новосибирску может не хватить денег для перевода транспорта на муниципальный контракт В других регионах за счет федеральных средств строятся центры здоровья, реализуются программы по развитию туризма, обучению IT-профессиям, программы по экологии, — говорит Пинус. — В Кольцово построен волейбольный центр, кинотеатр. Сейчас они подготовили заявку на строительство многофункционального культурного центра на несколько миллионов рублей. Мне говорили, что субъект должен участвовать в нацпроектах, но теперь я твердо знаю, что заявки готовит именно муниципалитет.

Депутат Павел Чернышев отметил, что у предложения Пинус есть ряд подводных камней.

— С одной стороны, идея интересная и правильная, — считает Чернышев. — Но на участие в проекте нужны определенные средства. Например, на моем округе на участие в проекте по ремонту музыкальной школы необходимо сделать проектно-сметную документацию, а это 7-7,5 млн рублей. Как определять порядок участия в таких проектах? Накопим мы какой-то пул, определенный набор проектов. Но как распределять приоритетность? Может, провести в городе аудит, что вообще нужно сделать и, отранжировав проблемы, смотреть, где можно поучаствовать для получения крупных федеральных денег.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, муниципалитет достаточно участвует в федеральных программах.

— Разделяю озабоченность увеличением доходной части бюджета, в том числе за счет участия в федеральных программах, — говорит мэр. — Не всегда корректно это сравнивать с другими муниципалитетами. В чем-то они участвуют, в чем-то не участвуют. В Новосибирске реализована масса проектов за счет нашего участия в федеральном бюджете: набережная, различные парки, волейбольный центр. Посмотрите на доходную часть, сравните часть собственных доходов и то, что мы получаем в виде перечислений, поддержки из вышестоящих бюджетов. Это уже не 50/50. Это уже в пользу вышестоящих. Это говорит о том, что мы активизировались в плане использования возможностей вышестоящих бюджетов.

В качестве другого источника дополнительных средств Наталья Пинус предлагает вернуться к практике привлечения средств федерального финансирования инвестиционных проектов.

— Новосибирск мог претендовать на 20 млрд рублей, но не воспользовался этой возможностью просто потому, что не были подготовлены заявки на это, — напоминает депутат. — Предлагаю создать рабочую группу хотя бы из 2—3 человек, которые бы занялись вопросом привлечения федеральных средств. Чтобы руководитель группы был не чей-то кум или сват, а профессионал с горящими глазами, который бы работал только на эту задачу.

Об актуальности данной практики в текущих исторических условиях напомнил и вице-спикер Антон Тыртышный.

— У нас есть много предприятий, которые едут и работают по госконтрактам в ДНР и ЛНР, — говорит Тыртышный. — Они сталкиваются с большими рисками для наших работников при выполнении работ там непосредственно. Когда военнослужащий охраняет объект, он в случае чего получает компенсацию. А если в том же месте рабочий делает монтаж ЛЭП либо какие-то ремонтные работы, он не получает никаких гарантий. Страховые компании ломят стоимость, которую просто не вывезет ни один госконтракт. Знаю некоторых предпринимателей, кто с этим сталкиваются. Даже фонды оплаты труда, которые закладываются для выполнения работ там, не компенсируют эти риски. Предлагаю на комиссии рассмотреть такую идею.

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