В Новосибирске за отопительный период снизилось количество отключений потребителей от тепла

Причина — снижение числа повреждений на магистральных трубопроводах Новосибирска. Таковы предварительные итоги отопительного сезона 2020-2021 годов.

С начала отопительного сезона – с 22 сентября 2020 года по состоянию на 19 апреля, теплоэнергетики выявили 1 808 дефектов: из них 329 – на магистральных теплотрассах большого диаметра. Об этом журналистам и представителям общественности рассказал директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков 22 апреля в ходе проведения контактной группы по теплоснабжению Новосибирска.

В прошлый осенне-зимний период 2019-2020 годов, который начался 25 сентября и завершился 23 апреля, было меньше повреждений – тогда насчитали 1 644, в том числе на тепломагистралях – 350.

«Мы видим прирост дефектов на сетях – количество повреждений уже превысило аналогичный показатель в прошлый отопительный сезон на 9%, – рассказал Андрей Колмаков. – При этом было меньше повреждений на магистральных трубопроводах, а, следовательно, и число отключенных на время ремонтов объектов уменьшилось примерно на 17%: 8 841 против 10 582 по итогам прошлого отопительного сезона».

Сезон можно охарактеризовать как спокойный, сказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев:

«Крупных знаковых магистральных отключений – таких, как в прошлые годы, не было».

То, что меньше горожан страдало от отключений – повод для осторожного оптимизма, отметил директор филиала СГК: «За счет капремонтов магистральных теплосетей, которые мы проводили в 2019 и в 2020 годах, а также качественных гидравлических испытаний, удалось снизить число повреждений на магистральных трубопроводах в отопительный сезон. Но мы понимаем, что в целом система коммуникаций стареет и нужны масштабные ремонтные программы».

В этом году СГК проведет капитальный ремонт на восьми участках магистральных теплосетей общей протяжённостью почти 2 км на общую сумму 272 млн рублей. Также компания начнет подготовку в большим капитальным вложениям на сумму 5,5 млрд рублей – в случае, если будет подписано соответствующее концессионное соглашение с мэрией Новосибирска.

Решение об окончании отопительного сезона в Новосибирске ближайшее время примет муниципалитет. По словам Дмитрия Перязева, если погодные условия позволят завершить отопительный сезон до 10 мая, с 11 мая в городе начнутся гидравлические испытания теплосетей.