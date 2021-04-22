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Исполнительная власть снова огребла за грязь

  • 22/04/2021, 17:40
Авторы: Евгения Серёгина
Исполнительная власть снова огребла за грязь
Досталось не только мэру, но и губернатору.

«Ленинский» задор единороссов

Ситуацию с уборкой города от пыли детально изучат на профильной комиссии Заксобрания в рамках круглого стола, а также во время выездных совещаний. Такое решение было принято по итогам обращения фракции «Единая Россия» к мэрии Новосибирска.

Сегодня, в день рождения Владимира Ильича Ленина, скажу: как в свое время стояла очередь в Мавзолей, так сегодня очередь стоит к нам в общественную приемную. Люди обращаются с просьбой: наведите порядок в городе, заявил Панферов от имени однопартийцев. Зимой по колено в снегу, сейчас по колено в грязи. А в дорогах такие дыры, что ходовая часть ни одной машины не выдерживает. Мы везде говорим, что мы патриоты нашего города, что наш город, третий в России, имеет замечательное прошлое, историю. Так наведите порядок в городе в преддверии майских праздников.

По мнению Панферова, помимо городской, необходимо «напрячь» еще и областную исполнительную власть в части безопасности остановок общественного транспорта.

Приведите в порядок, решите должным образом вопрос с трамвайными остановками, заявляет Панферов. Люди перебегают дорогу, а молодежь на дорогущих машинах гонит на полной скорости, невзирая на выходящих из трамваев пассажиров. Фактически на пассажиров общественного транспорта устраивают охоту. Люди вынуждены, как на поле боя, перебежками, добираться от трамвая до пешеходной части улицы. Давайте найдем деньги, наведем порядок в городе, порядок на дорогах!

Как следовало из речи Панферова на сессии, она предназначалась непосредственно мэру Новосибирска Анатолию Локтю и губернатору области Андрею Травникову. Однако из-за отсутствия обоих в городе в день сессии выслушивать «комплименты» пришлось их первым заместителям Борису Бурееву и Владимиру Знаткову. Со своей стороны, чиновники по данному поводу высказываться не стали.

Реакция остальных

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С необходимостью навести порядок на городских улицах согласен и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Я слышал, что мэру даже выговор хотели объявить, напомнил спикер в перерыве сессии предложение одного из депутатов горсовета, прозвучавшее накануне. Мы до этого не дойдем. Но все хотят жить в чистом, ухоженном городе с тротуарами, дорогами, без ям. Хотим услышать план работы на комитетах, на фракциях. То, что этому надо внимание уделить и поставить на вид это точно.

Однако некоторые из депутатов, в отличие от Панферова, предпочли в данном вопросе, что называется, не размахивать шашкой, а детально ситуацию изучить. Об этом, в частности, высказался однопартиец мэра Новосибирска, еще один вице-спикер Заксобрания и руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов.

Тема порядка во всех смыслах объективно существует, рассуждает Карпов. Но депутаты городского совета, мэрия, да и исполнительная и законодательная власть области действительно на эти проблемы обращают внимание. Мне бы очень хотелось, чтобы это не приобрело непрофессиональный характер. Нам необходим профессиональный характер обсуждения всех этих вопросов. Поэтому думаю, что при надлежащей подготовке круглого стола мы сможем найти дополнительные решения для деятельности и представительной власти Новосибирска, и мэрии.

К конструктиву призывают не только коммунисты.

Мы можем грозить пальцем городу, говорит депутат-единоросс Валерий Червов. Но давайте вспомним историю: 4-5 лет назад ежегодно на приобретение новой техники мы с областным бюджетом тратили 3,5 млрд рублей — и в городе был порядок. Сейчас за последний год — 1 млрд, а то и меньше, идет на приобретение техники. И это главный вопрос. Я бы обратил особое внимание: пока мы не вольем деньги, мы бесконечно будем критиковать, и все это пустое действо.

Ему оппонирует лидер областных «родинцев» Вячеслав Илюхин.

Не думаю, что здесь дело в технике, заявил Илюхин. Здесь нет системного подхода.

Напомним, что уборка улиц областного центра и в прошлом году неоднократно служила поводом для критики.

«За кулисами»

На первый взгляд, конечно, нет ничего странного в желании депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности, видеть улицы областного центра чистыми и благоустроенными, тем более что это одна из актуальных проблем и их избирателей. Но в то же время не стоит списывать со счетов несколько факторов.

Первый выборный. Как известно, в этом году пройдут выборы в Государственную Думу, естественно, что политические партии будут соревноваться в демонстрации заботы об избирателях и стремлении решить их насущные проблемы.

Андрей Травников: В Новосибирске уже пора объявлять третий режим «повышенной готовности»

Второй «исторический». Стоит напомнить о непростых взаимоотношениях между городским и областным уровнями власти. С одной стороны, на протяжении нескольких лет новосибирцы были свидетелями так называемого «пакта Локтя и Травникова», действие которого по сути подошло к концу. Одним из последних примеров может быть недавняя «порка», устроенная губернатором чиновникам мэрии по поводу состояния дорог. Одновременно непростые отношения складываются между областным и городским депутатскими корпусами. Вот и в этот раз руководитель фракции единороссов в областном парламенте не удержался от шпильки в адрес городской власти, в том числе сессий горсовета.

У нас весна, грязища, говорит Панферов. Люди приходят домой и с себя всю грязь смыть не могут. Тех начальников, которые за это отвечают, надо гнать из города, как это было в средние века, чтобы их духу не было. Сколько раз я присутствовал на сессии горсовета. Когда выслушивали руководителя департамента выходит, бородой трясет, но ничего не делает. Вопрос не в политике, не в партийной принадлежности. Вопрос в отношении к людям, которые живут в городе и которых мы представляем.

В то же время взаимоотношения внутри «партий власти» городского и областного уровня продолжают оставаться достаточно теплыми. Достаточно вспомнить, как относительно недавно единороссы в горсовете «спасали»  мэра от неудобных вопросов своих коллег от несистемной оппозиции. Однако с близостью выборов эти взаимоотношения могут и поменяться.

Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре текущего года.

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Рубрики : Власть Политика Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика Госдума выборы


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