Новосибирский Нархоз впервые в списке лучших университетов мира

По данным пресс-службы НГУЭУ, вуз вошел в рейтинг по укрупненным блокам показателей «Качество образования», «Промышленность, инновации, инфраструктура», «Мир, правосудие, общественные институты», «Поддержка климата» и «Глобальное сотрудничество». Наиболее высоки показатели университета по блокам «Мир, правосудие, общественные институты» и «Поддержка климата», по которым НГУЭУ попал в 400 лучших вузов мира. По показателям «Качество образования» и «Промышленность, инновации, инфраструктура» университет получил место в топ-600 мировых университетов.

Международный рейтинг вузов Times Higher Education Impact Ranking (THE Impact Ranking) ранжирует крупнейшие мировые вузы в зависимости от активности их участия в реализации целей устойчивого развития. Эти глобальные цели были приняты на Генеральной ассамблее ООН в 2000 году в качестве ориентиров мирового развития.

— Рейтинги исследовательской группы Times Higher Education входят в тройку наиболее влиятельных рейтингов мира, наравне с QS и Шанхайским рейтингом, — комментирует начальник отдела общественных связей НГУЭУ Дмитрий Калинин. — Участие в этом рейтинге повышает престиж Новосибирска как научно-образовательного центра, всего российского образования в целом.

Всего в THE Impact Ranking вошли 1115 вузов из 94 стран мира, в числе которых — 75 вузов из России. Новосибирск представлен в рейтинге двумя вузами: НГУЭУ и НГТУ.