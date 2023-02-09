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Клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

  • 09/02/2023, 18:00
Потребительские кредиты от Сбербанка остаются популярным продуктом среди сибиряков – за двенадцать месяцев минувшего года клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды в банке свыше 225 миллиардов рублей. Более трети всей суммы были взяты в четвертом квартале.

СберНаибольшей популярностью потребительские кредиты пользовались у красноярцев – жители края за год взяли у Сбера свыше 55 млрд рублей. Жители Новосибирской области благодаря кредитованию смогли потратить на личные и семейные нужды 35,5 млрд руб.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня Сбер предлагает клиентам широкий ассортимент кредитных программ и финансовых решений. Одним из самых популярных продуктов остается потребительский кредит, он доступен почти каждому, а его цели – понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести все необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов».

Подать заявку на потребительский кредит можно в любом отделении Сбербанка, а также на сайте и в официальном мобильном приложении. Ставка по кредиту начинается от 4% и заключается на срок до пяти лет. Кроме того, клиентам Сбера доступен «Кредитный калькулятор», позволяющий в реальном времени узнать потенциально одобренную сумму платежа, сроки и проценты по ставкам.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер кредитование


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