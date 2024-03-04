Блогер из Новосибирска Дава «выгреб» от участницы нового шоу из-за Бузовой

Даваид Манукян стал участником экстремального шоу «Сокровища императора», ведущей которого стала его бывшая возлюбленная Ольга Бузова.

Новый проект стартует на канале ТНТ 10 марта, но эпизоды первого выпуска уже попали в соцсети. Несомненно, коллеги по цеху ожидали конфликта между бывшими. Однако камень в адрес блогера прилетел вовсе не от Бузовой. В меркантильности и хайпе на имени самой популярной девушки в России Даву обвинила ее подруга — Мария Погребняк.

— Благодаря Оле ты стал настолько медийным, что вошел в круг общения к Филиппу Киркорову. Шоу ты делаешь за счет Оли, и все эти годы ты делал шоу за счет Оли, — вспылила Погребняк.

Девушка прямо высказалась о том, что после расставания Бузова «поднялась» и растет в отличие от Манукяна.

Дава достойно выдержал нападки светской львицы и посоветовал обсудить ее развод с футболистом, раз той так хочется поскандалить.

Ранее редакция сообщала о том, что Давид Манукян вместе с Ольгой Бузовой улетели на съемки нового шоу в Китай.