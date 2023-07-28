В Новосибирске запустили новую локацию для впечатлений

Улица Ленина – традиционная площадка в Новосибирске, где проходят летние фестивали и реализуются разнообразные культурные проекты. В этом году перед центром культуры и отдыха «Победа» накануне уикенда начала работать «Территория Mixx» — образовательно-развлекательная инициатива компании Tele2. До 20 августа на летней площадке новосибирцы смогут послушать лекции, посмотреть интересные фильмы, насладиться концертом, зарубиться в играх, стать участником мастер-классов или спортивных тренировок.

Вход на «MiXX территорию» свободный для всех жителей и гостей мегаполиса. За неделю с момента открытия 20 июля здесь выступила новосибирская группа The Just, играющая инди-рок и электро-поп, авторы известной ироничной композиции «Владимир Пресняков»; студия Volna провела интерактивное шоу для непрофессиональных музыкантов и вокалистов-любителей.

В выходные также состоялась лекция психолога Юлии Косиновой, которая была посвящена эмоциональному интеллекту и тому, как развить в себе способность понимать эмоции, чувства и переживания других людей.

28 июля на площадке покажут фильм «Миа и белый лев», пройдет танцевальный батл.

29 июля для любителей джаза, рок-н-ролла и танцев проведут мастер-класс по чарльстону. Занятие организует школа Swing Time. Показывать движения будет непосредственно основатель школы, педагог со стажем более 10 лет Татьяна Якубовская.

Также в этот день будет работать «Робо-мастерская», где любой желающий сможет собрать и «оживить» собственную сборку из лего, попробовать себя в инженерном творчестве и открыть увлекательный мир роботов.

Вечером в субботу на площадке выступит Саша Акела, чьи музыкальные композиции становятся голосом Сибирского холода, проникающего в самую суть существования. В его треках открывается уникальная гармония между искренностью и чистотой звучания, раскрывая темы любви, чувств и внутренних переживаний.

30 июля днём запланирована лекция Юлии Косиновой «Как уберечь себя от выгорания».

Анонсы и точное время предстоящих мероприятий можно посмотреть на сайте проекта.

Напомним, что ранее новосибирцы уже имели возможность стать участниками летних проектов Tele2. В 2016 году в сквере у новосибирского театра «Глобус» работала площадка «Честфест». В 2017-м в Центральном парке был открыт мобильный 4G-кинотеатр. В 2019 году на Михайловской набережной действовал онлайн-парк Tele2.

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