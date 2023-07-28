До 7 августа ограничили движение на улице Красина в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска с 27 июля пло 7 августа ограничили движение по улице Красина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В течение указанного периода проезжая часть в районе дома №6 по проспекту Дзержинского будет сужена на три метра.

Введённые ограничения обусловлены аварийным ремонтом теплотрассы, который выполнит ООО «НТСК».

Напомним, что железнодорожный переезд Дюкановский, расположенный у дома №59/1 на улице Станционной, с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля закроют для автомобилей. Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене дефектных рельс.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ограничат парковку на улице Добролюбова.