Железнодорожный переезд Дюкановский закроют в Новосибирске

Железнодорожный переезд Дюкановский, расположенный у дома №59/1 на улице Станционной, с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля закроют для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене дефектных рельс, — говорится в сообщении.

Напомним, что автомобили нельзя будет оставить на улице Добролюбова около дома №4. Там появятся дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», таблички 8.2.4 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Установить их планируют после 10 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на две полосы сузят улицу Советское шоссе.