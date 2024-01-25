В Новосибирске зарплаты специалистов без опыта выросли на 14%

По сведениям аналитиков Авито Работы средние предлагаемые зарплаты в столице Сибири для кандидатов без опыта увеличились на 14%, учитывая все форматы занятости.

По словам директора по развитию Авито Работы Дмитрия Пучкова, работодатели все чаще предоставляют рабочие места специалистам без опыта работы. Так, с начала текущего года аналитики зафиксировали возросший в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 г. спрос на таких сотрудников по всей стране, что говорит о стабильной тенденции, которая стремительно наращивает обороты.

— Организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры, — добавил Дмитрий Пучков.

В Новосибирске особо востребованными специалистами массовых профессий без опыта работы стали помощники (в 3,9 раза), ремонтники (3,8 раза), домработницы (3,7 раза), операторы (3,6 раза) и подсобные рабочие (3,5 раза).