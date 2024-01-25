В Новосибирске зарплаты специалистов без опыта выросли на 14%

По сведениям аналитиков Авито Работы средние предлагаемые зарплаты в столице Сибири для кандидатов без опыта увеличились на 14%, учитывая все форматы занятости.
По словам директора по развитию Авито Работы Дмитрия Пучкова, работодатели все чаще предоставляют рабочие места специалистам без опыта работы. Так, с начала текущего года аналитики зафиксировали возросший в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 г. спрос на таких сотрудников по всей стране, что говорит о стабильной тенденции, которая стремительно наращивает обороты.
— Организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры, — добавил Дмитрий Пучков.
В Новосибирске особо востребованными специалистами массовых профессий без опыта работы стали помощники (в 3,9 раза), ремонтники (3,8 раза), домработницы (3,7 раза), операторы (3,6 раза) и подсобные рабочие (3,5 раза).
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Специальность
|Увеличение числа вакансий без опыта, разы, январь 2023/январь 2024
|Средняя предлагаемая заработная плата, руб., январь 2024
|Помощник
|3,9
|46 019
|Ремонтник
|3,8
|67 570
|Домработница
|3,7
|36 660
|Оператор
|3,6
|39 822
|Подсобный рабочий
|3,5
|66 988
|Упаковщик
|3,4
|63 992
|Сборщик
|3,3
|45 892
|Разнорабочий
|3,2
|61 284
|Администратор
|3,1
|55 668
|Фасовщик
|3
|69 728
Фото: ru.freepik.com — cookie_studio
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