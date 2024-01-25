«Да здравствует то, благодаря чему мы…»: легендарный стенд хотят под охрану от застройщика в Новосибирске

Исторический стенд в Кировском районе Новосибирска с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» хотят включить в реестр элементов монументально-декоративного оформления города.

С инициативой к городским властям обратилась депутат Горсовета Светлана Каверзина.

— Это значит, что муниципалитет будет заботиться о состоянии этого лозунга. Мы вообще хотели сделать его объектом культурного наследия, но он слишком молодой, не прошел по возрасту», — пояснила Atas.Info депутат.

В ответ на письмо Светланы Каверзиной мэрия сообщила о том, что районная администрация уже составила акт о выявлении неучтенного монументального элемента и направила его в департамент. Обращение депутата будет рассмотрено на заседании художественного совета Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что земельный участок в Кировском районе Новосибирска, на котором стоит стенд, хотят отдать под строительство коммерческой недвижимости.