Хоккеисты «Сибири» разгромили московских «Витязей»

ХК «Сибирь» прервал серию поражений в игре с московским «Витязем».
Матч закончился с счетом 4:1.
— Не сбавляли темп, а только прибавляли. Поэтому и смогли довести матч до такого конца, — отметил Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».
В комментариях болельщики радуются победе своей любимой команды.
— Сибирь на 9 месте. Но Амур в спину дышит.
— Порадовали! Поздравляю!
— Молодцы! Могут, когда хотят. И бегали весь матч.
После победы «Сибирь» переместилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла матч «Салавату Юлаеву» в Новосибирске.
Фото со страницы ХК «Сибири» в Вконтакте
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