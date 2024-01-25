Хоккеисты «Сибири» разгромили московских «Витязей»

ХК «Сибирь» прервал серию поражений в игре с московским «Витязем».

Матч закончился с счетом 4:1.

— Не сбавляли темп, а только прибавляли. Поэтому и смогли довести матч до такого конца, — отметил Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

В комментариях болельщики радуются победе своей любимой команды.

— Сибирь на 9 месте. Но Амур в спину дышит. — Порадовали! Поздравляю! — Молодцы! Могут, когда хотят. И бегали весь матч.

После победы «Сибирь» переместилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла матч «Салавату Юлаеву» в Новосибирске.