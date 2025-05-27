Более 17 тысяч иностранцев купили недвижимость в Новосибирске

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Новосибирской области количество зарегистрированных прав собственности иностранных граждан на объекты недвижимости составило 17 596. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Росреестра.

— Количество иностранных граждан, оформляющих право собственности на жилые помещения, за первый квартал 2025 года составило 308 человек. В первом квартале 2024-го — 312, — уточнили в ведомстве.

Какие объекты жилой недвижимости предпочитают покупать иностранцы и из каких стран они приезжают — в Росреестре не уточнили, отметив, что не ведут такую статистику.

Павел Браун, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд», отмечает, что в основном квартиры в Новосибирске покупают приезжие из стран СНГ, в частности из Узбекистана.

— Такие покупатели предпочитают жилье на Плющихинском и Просторном жилмассивах. Это более доступное предложение с большими «квадратами» и свежие квартиры. Таких сделок достаточно много, — отметил Браун.

По его словам, средняя сумма сделки у таких покупателей составляет около 4 млн рублей, последняя сделка была 3,2 млн рублей.

Татьяна Гордеева, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд», добавляет, что иностранцы также активно покупают земельные участки и дачи для строительства домов.

— Мы видим, что покупателями чаще всего выступают приезжие из Таджикистана и Узбекистана. Спрос стабилен, особого роста или падения мы не наблюдаем, — добавила она.

По словам Гордеевой, дачи, дома, земельные участки в основном покупают в Ленинском и Кировском районах, около реки Тула, в Дзержинском районе. Средняя сумма сделки составляет 500-700 тысяч рублей.

Покупателей из стран дальнего зарубежья, по словам собеседников Infopro54, немного.

Между тем на сайте мэрии можно найти документы, разрешающие увеличивать минимальный процент застройки гражданам с характерными китайскими именами, в собственности которых находятся земельные участки и частные дома, расположенные на территории Новосибирска.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, на начало мая 2025 года у застройщиков Новосибирской области оставались 17,7 тысячи не проданных квартир в сданных домах. До этого максимум был зафиксирован в декабре 2016 года.

Ранее редакция сообщала, что, по данным правительства Новосибирской области, в регионе работают более 250 компаний из КНР. Китайский бизнес также планирует заходить в промышленные парки и особую экономическую зону области.