В Новосибирске завершилось благоустройство площади перед Нарымским сквером

В Новосибирске на улице Челюскинцев завершилось благоустройство площади перед Нарымским сквером, она стала зеленым дополнением к парку в центре города. Здесь обустроили 1,2 гектара зоны отдыха для горожан. В планах – обновить и сам сквер, уложить новую плитку, установить спортивную и детскую площадки, поправить рельеф, – об этом на выездном совещании заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Площадь между цирком и Вознесенским собором на улице Челюскинцев – очень интересный и важный объект благоустройства. К территории Нарымского сквера добавились еще 1,2 га красивой зеленой зоны. Над проектом работали архитекторы, проводился опрос среди жителей, и проект был согласован с ними. Убрали старые деревья и высадили новые – липы и пирамидальные тополя, кустарники. Весной жители смогут оценить всю красоту проведенного озеленения. Также уложили плитку, она не совсем обычная, имеет асимметричную форму. Все основные работы здесь завершены. В планах – дальнейшее развитие Нарымского сквера, разрабатывается дизайн-проект, в котором будет предусмотрено обновление плитки, фонтана, установка детской и спортивной площадок. Кроме того, необходимо будет поправить рельеф местности, так как со стороны улицы Советской часть сквера затапливает. Сегодня на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал нашу инициативу, и на эти цели в бюджет 2024-2025 года будет заложено финансирование, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, принято решение о поддержке областным бюджетом реконструкции Нарымского сквера.

— С учётом опыта проектов и нашего строительного, ремонтного сезона, делайте ПСД, после этого мы принимаем решение, я подтверждаю, что областной бюджет поддержит: поставим лимиты на 2024-2025 годы, чтобы вы уже в 2024 году могли отторговаться, заключить контракт и в 2025-м спокойно, как снег сойдет, приступать к работам, — обозначил задачи губернатор.

В 2019 году Новосибирская епархия Русской православной церкви выступила с предложением установить памятник Николаю Чудотворцу в городе Новосибирске. Место было выбрано рядом с Вознесенским кафедральным собором – напротив центрального входа в Нарымский сквер на ул. Челюскинцев.

В 2020 году мэрией города Новосибирска был разработан дизайн-проект, который прошел общественные обсуждения, составлена проектно-сметная документация на благоустройство площади между цирком и Вознесенским собором с установкой памятника.

К 130-летию города Новосибирска на площади перед Нарымским сквером был установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу, после чего строители приступили к благоустройству территории вокруг памятника. Здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, сформировали цветники, высадили крупномерные тополя, липы, горные сосны, сирень и многолетние цветущие растения. Центральная лестница, ведущая к Нарымскому скверу, и памятник Николаю Чудотворцу, будут подсвечиваться. По всему периметру установили новое наружное освещение, скамейки, провели ремонт подпорных стенок.