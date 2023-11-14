Несколько строящихся школ снесли из-за ошибки в Новосибирске

Застройщики сравняли с землей здания будущих школ, возводившиеся по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в Новосибирске. Причиной стало нарушение при возведении фундамента. Об этом сообщает Сибкрай.

Издания приводит данные Минобра области о готовности здания на 13%. Однако если сравнить фото, сделанные в августе и сентябре, можно увидеть, что никаких внешних изменений в лучшую сторону за это время не было. Наоборот пропали некоторые конструкции, которые были в августе.

— Переделывать работы подрядчику пришлось также на стройплощадке школы на улице Николая Сотникова – готовность 24 %. В настоящее время прокуратура проводит проверку, — написало издание.

По предварительным результатам виной стало отступление при устройстве фундаментов. Из-за этого нарушения руководству компании застройщика, по данным Сибкрая, объявлено предостережение.

В связи с выявленными проблемами застройщик произвел демонтаж фундамента на объектах и начал возводить все заново. Подрядчиком строительства является ООО СК «Столица Приволжья».

По данным Seldon.Basis, ООО СК «Столица Приволжья» — было основано 2016 году. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Управляющая компания ООО «Инфраструктура детства» (70% акций), также в совладельцах числится ООО «СБ Капитал» (30%). Чистая прибыль в 2022 году — 9,27 миллиона рублей, а выручка — 2,37 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 155 миллионов дополнительно направлено на капремонт школы под Новосибирском.