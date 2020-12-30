Депутатов горсовета выгнали с заседания рабочей группы по генплану

Изначально заявленное в плане работы в рассылке депутатам горсовета и их помощникам заседание рабочей группы по изменению генплана Новосибирска оказалjсь недоступно ни для самих депутатов, ни для их помощников, не входящих в состав этой группы. В частности, с заседания выгнали депутатов Светлану Каверзину (независимая), Антона Бурмистрова и даже вице-спикера горсовета Антона Тыртышного (последние оба — из КПРФ). Восемь из десяти членов группы проголосовали за то, чтобы «посторонних» не было. Об этом сообщил общественник Михаил Рязанцев, пришедший на заседание вместе с депутатом Светланой Каверзиной. По его информации, в состав группы входят председатель комиссии горсовета по строительству Сергей Трубников, его заместитель Денис Кулинич, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов, депутат Вячеслав Илюхин. Кроме них, на фото, сделанном «изгнанниками», видны вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев и начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко.
— Депутатов городского совета попросили покинуть заседание одной из рабочих групп, чтобы информация не попала в СМИ заранее. Есть подозрение, что они менять границы города хотят, есть такая лазейка в градостроительном кодексе. Мэрия, кстати, сопротивляется, — сообщает Рязанцев со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову, которая сообщала об увеличении Заельцовского бора и последующей его охране от возможного строительства.
Фото со страницы Михаила Рязанцева в Faсebook
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