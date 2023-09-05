В Новосибирске женщина погасила долг по налогам после ареста квартиры

46-летняя жительница Новосибирска выплатила долг по налогам после ареста квартиры, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, в отделение судебных приставов был предъявлен исполнительный лист о взыскании налоговой задолженности. По адресу регистрации должница не проживала, но квартиросъемщики предоставили контакт хозяйки. По телефону сотруднику Службы женщина сказала, что денег у нее нет, поэтому погасить долг не сможет.

Выяснилось, что женщина является владельцем автомобиля Hyundai Creta, квартиры и земельного участка с домом. Кроме того, пристав выяснила место работы должницы.

— Поскольку женщина игнорировала повестки, судебный пристав-исполнитель направила требование о явке и предоставлении автомобиля для наложения ареста напрямую к работодателю. В бухгалтерию направила постановление об удержании из заработной платы денег на оплату задолженности, — говорится в сообщении.

Женщина, надеялась на то, что будет достаточно удержаний из ее заработной платы, но судебный пристав продолжала предпринимать меры для полного погашения долга. Она приняла решение об аресте квартиры, поскольку автомобиль должницы уже был в залоге.

— Составив акт о наложении ареста на квартиру, женщине пояснили, если долг не будет погашен в установленный срок, сотрудники начнут собирать документы в специализированную организацию для оценки арестованного имущества и подготовки ее к торгам, — уточнили в ведомстве.

За неделю должница полностью погасила налоговый долг 330 тысяч рублей и исполнительский сбор 20 тысяч рублей. Как только деньги поступили на депозитный счет отделения, все обременения сняли.

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