Рекламодателям

В Новосибирске женщина погасила долг по налогам после ареста квартиры

  • 05/09/2023, 11:11
Автор:
В Новосибирске женщина погасила долг по налогам после ареста квартиры
В течение недели после ареста недвижимости, она выплатила основной долг и исполнительский сбор в размере 350 тысяч рублей.

46-летняя жительница Новосибирска выплатила долг по налогам после ареста квартиры, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, в отделение судебных приставов был предъявлен исполнительный лист о взыскании налоговой задолженности. По адресу регистрации должница не проживала, но квартиросъемщики предоставили контакт хозяйки. По телефону сотруднику Службы женщина сказала, что денег у нее нет, поэтому погасить долг не сможет.

Выяснилось, что женщина является владельцем автомобиля Hyundai Creta, квартиры и земельного участка с домом. Кроме того, пристав выяснила место работы должницы.

— Поскольку женщина игнорировала повестки, судебный пристав-исполнитель направила требование о явке и предоставлении автомобиля для наложения ареста напрямую к работодателю. В бухгалтерию направила постановление об удержании из заработной платы денег на оплату задолженности, — говорится в сообщении.

Женщина, надеялась на то, что будет достаточно удержаний из ее заработной платы, но судебный пристав продолжала предпринимать меры для полного погашения долга. Она приняла решение об аресте квартиры, поскольку автомобиль должницы уже был в залоге.

— Составив акт о наложении ареста на квартиру, женщине пояснили, если долг не будет погашен в установленный срок, сотрудники начнут собирать документы в специализированную организацию для оценки арестованного имущества и подготовки ее к торгам, — уточнили в ведомстве.

За неделю должница полностью погасила налоговый долг 330 тысяч рублей и исполнительский сбор 20 тысяч рублей. Как только деньги поступили на депозитный счет отделения, все обременения сняли.

Ранее редакция сообщала, что житель Куйбышева выплатил более миллиона долга ради наследства.

Фото ГУ ФССП по Новосибирской области

253

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : судебный пристав долг по налогам арест недвижимости


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года

Возможными точками интереса президента называют четвертый мост и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.
Читать далее >>

На Новосибирск обрушился град (видео)

В Кировском районе выпал град размером с куриное яйцо. В других районах города идет сильный ливень.
Читать далее >>

Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух»

Для начала в Искитиме проведут комплексную оценку ситуации.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирской области за 8 месяцев исполнен на 66% по собственным доходам

И на 53% по расходам.
Читать далее >>

В Новосибирске всплеск обращений по укусам клеща

За неделю с жалобами в поликлиники обратилось в два раза больше человек, чем годом ранее.
Читать далее >>

Сегодня в Новосибирске пройдёт последний кинопоказ «Кино на траве» сезона 2023

Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Читать далее >>

В Новосибирске сделали реконструкцию Бородинского сражения

Автор реконструкции подготовил около 3 тысяч фигурок солдат и офицеров русской и французской армий.
Читать далее >>

В вузы Новосибирска пришли учиться более 105 тыс студентов

Из них почти 17,5 тыс поступили в этом году.
Читать далее >>

На телебашне в Новосибирске установили неоновую подсветку

Теперь на вышке можно транслировать видеоролики, бегущую строку и графические изображения.
Читать далее >>

В студгородке НГТУ открылись новые общежития

Общее количество мест в общежитиях вуза при этом выросло на 20%.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Сергей Бондаренко: Искусство прощания нужно увидеть и уметь показать его обществу

Директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко — о беспринципности «черных агентов» и красоте похоронной профессии, которая борется за сотрудников.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Кировском районе Новосибирска обнаружены два подпольных казино
5/09/23 11:40
Право&Порядок
Планируется вернуть ускоренные электропоезда между Кемерово и Новосибирском
5/09/23 11:35
Транспорт
Массовое ДТП произошло в центре Новосибирска
5/09/23 11:26
Происшествия
Под Новосибирском построят две гостиницы за 1,1 млрд рублей
5/09/23 11:24
Бизнес Туризм
В Новосибирске женщина погасила долг по налогам после ареста квартиры
5/09/23 11:11
Право&Порядок
ХК «Сибирь» на выезде обыграла «Барыс»
5/09/23 11:09
Спорт
Автомобиль загорелся после столкновения с бетонным блоком в Новосибирске
5/09/23 10:42
Происшествия
Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года
5/09/23 10:36
Город
Больной ребенок по требованию прокуратуры получит необходимое медицинское оборудование
5/09/23 10:26
Право&Порядок
В Новосибирске пропала 17-летняя школьница
5/09/23 10:13
Происшествия
Новосибирская область на втором месте в России по мошенничеству в ОСАГО
5/09/23 10:05
Право&Порядок Страхование
Произошел пожар в цехе на улице Большевистской
5/09/23 9:36
Происшествия
На Новосибирск обрушился град (видео)
4/09/23 18:59
Происшествия
Директором управления природными ресурсами Бердска назначен Сергей Онищенко
4/09/23 18:34
Власть Отставки и назначения
Аэропорт Толмачево установил новый рекорд по обслуживанию пассажиров в месяц
4/09/23 17:36
Транспорт Туризм
Более 65 тысяч жителей Новосибирской области решили голосовать на выборах дистанционно
4/09/23 17:13
Власть Политика
Новосибирский школьник посетил открытый урок с Владимиром Путиным «Разговор о важном»
4/09/23 17:02
Образование
Прекращено дело о падении льда на голову ребенка в Новосибирске
4/09/23 16:55
Право&Порядок
Путепровод по улице Трикотажная в Новосибирске отремонтируют
4/09/23 16:52
Город
В МВД опровергли запрет на размещение видеорегистраторов на лобовых стёклах
4/09/23 15:49
Транспорт
Популярное
Стоимость печати в стране вырастет из‑за отсутствия краски и других расходников из ЕС
5/09/23 9:54
Россияне стали чаще приобретать БАДы, чтобы спастись от похмелья
4/09/23 14:03
Белые грибы, лисички и подосиновики могут вызвать отравление
4/09/23 9:23
Магнитные бури: прогноз на сентябрь и сособы улучшения самочувствия
1/09/23 15:56
Целые багажники грибов привозят из леса жители Новосибирска — фото для зависти
1/09/23 14:53
Общество
Как помочь ребенку адаптироваться в школе после летних каникул
1/09/23 12:01
Новости компаний
Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года
5/09/23 10:51
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздника День знаний в Центральном парке
4/09/23 16:54
В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей
4/09/23 14:09
«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»
4/09/23 12:13
Банк «Левобережный» кредитует МСБ на всей территории страны
4/09/23 12:10
Клиенты ВТБ провели летом больше половины всех денежных переводов 2023 года
1/09/23 16:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска