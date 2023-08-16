Житель Куйбышева выплатил более миллиона долга ради наследства

Житель города Куйбышев выплатил долг по алиментам и кредитным обязательствам после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, доставшейся ему по наследству. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Как рассказали ведомстве, в отношении должника были возбуждены исполнительные производства в отделении судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам. Мужчина мер к оплате не предпринимал, а позже покинул место проживания.

В конце июля гражданин решил продать квартиру, которая перешла ему по наследству и уже нашел покупателя. Узнав, что на квартиру наложены ограничения и без выплаты долгов квартиру продать не удастся, должник в короткие сроки полностью погасил задолженность.

— В результате принятых мер с гражданина взысканы задолженности по алиментам на сумму почти 1,1 млн рублей, 56 тысяч рублей по кредитным обязательствам, а также более 80 тысяч рублей исполнительского сбора, — уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске судебные приставы демонтировали межбалконную перегородку.