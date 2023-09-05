ХК «Сибирь» на выезде обыграла «Барыс»

Во втором матче сезона ХК «Сибирь» в Астане встретилась с «Барысом».
Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сибири». Стоит отметить, что новосибирцы большую часть времени проигрывали 0:3.
У новосибирцев отличились Илья Морозов, Владимир Бутузов, Сергей Дубакин, Алексей Яковлев и Тревор Мерфи.
В следующем матче хоккейная «Сибирь» будет принимать «Барыс» уже у себя, 7 сентября.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в ВКонтакте
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