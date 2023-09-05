ХК «Сибирь» на выезде обыграла «Барыс»

Во втором матче сезона ХК «Сибирь» в Астане встретилась с «Барысом».

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сибири». Стоит отметить, что новосибирцы большую часть времени проигрывали 0:3.

У новосибирцев отличились Илья Морозов, Владимир Бутузов, Сергей Дубакин, Алексей Яковлев и Тревор Мерфи.

В следующем матче хоккейная «Сибирь» будет принимать «Барыс» уже у себя, 7 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным.