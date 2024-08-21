«Куда мир катится?»: в Новосибирске женщины напали на двух мужчин, облили перцовкой и запинали ногами

В Новосибирске две разъяренные женщины напали на двух мужчин, избили их и распылили в лицо перцовую жидкость из балончика. Сибирячки обвинили незнакомцев в скручивании металла с фасада жилого дома. Инцидент произошел возле дома №27 на улице Кирова.
Видео потасовки попало в соцсети. На кадрах одна из агрессоров спрашивает у сидящих рядом с многоэтажкой мужчин: «Что вы делали сегодня?».
Представители сильного пола ответили, что выпивали. Такой ответ не устроил сибирячек, и оппоненты тут же получили в лицо струю перцовой жидкости из балончика. Скорчившихся от боли мужчин взбесившиеся женщины начали пинать ногами.
Бросив своих «жертв», девушки ушли, но через какое-то время вернулись. Им удалось застать только одного пострадавшего.
― Твой кент где? ― спрашивает автор ролика.
― Убежал он, ― ответил, закрывая лицо руками мужчина.
Удары ногами вновь обрушились на итак поверженного «врага». Одарив тумаками лежачего на земле мужчину, девушки убежали.
Видеозапись инцидента вызвала бурю обсуждений среди пользователей. Мнения о поступке дам разделились.
― Новосибирск. Стабильно.
― Ну не всё же женщин бить.
― Найдут и посадят их.
― Куда мир катится? Баба бык!
― Изолировать от общества эту даму, убьёт ещё кого-нибудь!
Ранее редакция сообщала о том, что кислотой и поножовщиной закончился конфликт жильцов дома в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54»
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