«Куда мир катится?»: в Новосибирске женщины напали на двух мужчин, облили перцовкой и запинали ногами

В Новосибирске две разъяренные женщины напали на двух мужчин, избили их и распылили в лицо перцовую жидкость из балончика. Сибирячки обвинили незнакомцев в скручивании металла с фасада жилого дома. Инцидент произошел возле дома №27 на улице Кирова.

Видео потасовки попало в соцсети. На кадрах одна из агрессоров спрашивает у сидящих рядом с многоэтажкой мужчин: «Что вы делали сегодня?».

Представители сильного пола ответили, что выпивали. Такой ответ не устроил сибирячек, и оппоненты тут же получили в лицо струю перцовой жидкости из балончика. Скорчившихся от боли мужчин взбесившиеся женщины начали пинать ногами.

Бросив своих «жертв», девушки ушли, но через какое-то время вернулись. Им удалось застать только одного пострадавшего.

― Твой кент где? ― спрашивает автор ролика. ― Убежал он, ― ответил, закрывая лицо руками мужчина.

Удары ногами вновь обрушились на итак поверженного «врага». Одарив тумаками лежачего на земле мужчину, девушки убежали.

Видеозапись инцидента вызвала бурю обсуждений среди пользователей. Мнения о поступке дам разделились.

― Новосибирск. Стабильно. ― Ну не всё же женщин бить. ― Найдут и посадят их. ― Куда мир катится? Баба бык! ― Изолировать от общества эту даму, убьёт ещё кого-нибудь!

Ранее редакция сообщала о том, что кислотой и поножовщиной закончился конфликт жильцов дома в Новосибирске.