Соседские войны: кислотой и поножовщиной закончился конфликт жильцов дома в Новосибирске

Нешуточные страсти разгорелись в доме № 11 на улице 25 лет Октября. Сначала жильцы дома в социальных сетях обвинили председателя ТСЖ в массовой порче их имущества. Все началось с разбитых окон в нескольких квартирах, а закончилось облитыми кислотой автомобилями.
― Далее тем, кто нелестно выражался о председателе правления ТСЖ и её деятельности, по странному совпадению, мы ничего не утверждаем, стали заливать машину клеем, затем гудроном. В последний раз двум жителям облили машины кислотой. Ремонт по скромным подсчётам обойдется более чем в 60 тысяч рублей. Жители уже бояться что-либо спросить, уточнить, а уж тем более высказать по какому-то вопросу своё мнение. Неугодных давно убрали из домового чата, ― написала в паблике «АСТ54» Анастасия Янкина.
Женщина также добавила, что жильцы писали многочисленные заявления в полицию, но никакой реакции не последовало. Якобы участковый над ними открыто смеется и советует самостоятельно разбираться с этими проблемами.
― Вот такая теперь стала жизнь у людей, которые когда-то решили создать товарищество собственников жилья, думая, что будет у них порядок и открытый отчёт по всем работам по дому, ― пишет сибирячка.
Но не все так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд.
Телеграм-канал «Mash Siberia» дал возможность высказаться женщине-председателю Олесе, которую жильцы дома уже успели назначить виновной во всех смертных грехах.
По словам сибирячки, она возглавила товарищество три года назад. К прошлому председателю у людей тоже были претензии, что он накопил миллионный долг на счетах. Когда мужчина и его помощница лишились статуса, то началась война. Олесю стали обвинять в коррупции и порче имущества. Женщина рассказала журналистам, что весной муж помощницы экс-председателя напал на нее с ножом. За сибирячку заступился друг и получил несколько ранений.
― Полиция возбудила дело о покушении на убийство, ― передает слова потерпевшей «Mash Siberia».
Правоохранителям придется еще долго разбираться в этом соседском конфликте. В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что все заявления от жильцов проблемного дома приняты и по указанным в них фактам проводится проверка.
Источник фото: коллаж Infopro54. Фото Телеграм-канал «Mash Siberia», паблик АСТ54 — Анастасия Янкина.
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