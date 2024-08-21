Общественным организациям инвалидов в Новосибирске предложили заменить меру господдержки

По результатам ежегодной оценки эффективности налоговых расходов Новосибирской области выявлена невостребованная льгота по налогу на имущество организаций, предоставленная общественным организациям инвалидов в соответствии с законом Новосибирской области «О налогах особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», сообщил региональный Минфин.

В ведомстве напомнили, что льгота действует в регионе с 2004 года. С 2016 по 2023 год ни одна общественная организация инвалидов на ее получение не заявлялась. На данный момент в регионе зарегистрировано около 100 таких организаций. Причина — отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций.

— Эту меру господдержки нужно заменить на более эффективные инструменты и установить оптимальные налоговые льготы, которые будут востребованы данной социальной группой налогоплательщиков, — отметили в Минфине.

В июне комиссия при правительстве Новосибирской области, в которую вошли представители общественных организаций инвалидов, инициировала подготовку изменений в налоговое законодательство. В частности, предлагается увеличить пороговые значения для льготного налогообложения общественных организаций инвалидов по транспортному налогу. Как изменится пороговое значение в Минфине не уточняют.

Сейчас этот законопроект дорабатывается.

Напомним, ставки по транспортному налогу в Новосибирской области выросли в 2023 году почти в два раза.