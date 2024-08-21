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Общественным организациям инвалидов в Новосибирске предложили заменить меру господдержки

  • 21/08/2024, 18:45
Автор: Юлия Данилова
Общественным организациям инвалидов в Новосибирске предложили заменить меру господдержки
Льготу по налогу на имущество организаций предлагается заменить на дополнительные льготы по транспортному налогу.

По результатам ежегодной оценки эффективности налоговых расходов Новосибирской области выявлена невостребованная льгота по налогу на имущество организаций, предоставленная общественным организациям инвалидов в соответствии с законом Новосибирской области «О налогах  особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», сообщил региональный Минфин.

В ведомстве напомнили, что льгота действует в регионе с 2004 года. С 2016 по 2023 год ни одна общественная организация инвалидов на ее получение не заявлялась. На данный момент в регионе зарегистрировано около 100 таких организаций. Причина — отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций.

— Эту меру господдержки нужно заменить на более эффективные инструменты и установить оптимальные налоговые льготы, которые будут востребованы данной социальной группой налогоплательщиков, — отметили в Минфине.

В июне комиссия при правительстве Новосибирской области, в которую вошли представители общественных организаций инвалидов, инициировала подготовку изменений в налоговое законодательство. В частности, предлагается увеличить пороговые значения для льготного налогообложения общественных организаций инвалидов по транспортному налогу. Как изменится пороговое значение в Минфине не уточняют.

Сейчас этот законопроект дорабатывается.

Напомним, ставки по транспортному налогу в Новосибирской области выросли в 2023 году почти в два раза.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть Бизнес ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортный налог Господдержка общественных организаций


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