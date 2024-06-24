Выпускник СУНЦ НГУ добился «сотки» на ЕГЭ после апелляции в Новосибирске

Школьник из Новосибирска Антон Уланов сумел добиться 100-балльного результата на ЕГЭ по химии.
Как сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ, Антон Уланов не допустил ни одной ошибки в своей работе, но всё же не был удовлетворён своим результатом. Он решил подать апелляцию, в итоге ему удалось повысить свой балл до 100%.
— Под подозрение в работе попали две химические реакции, поэтому, взяв с собой учебник по органической химии, я поехал в НИМРО разбираться. На месте оказалось, что в комиссии сидят добрые и отзывчивые люди, — передали в пресс-службе слова Антона.
Затем выпускник планирует поступить на факультет естественных наук Новосибирского государственного университета.
Ранее редакция сообщала о том, что школьника выгнали с ЕГЭ за шпаргалки в Новосибирской области.
Источник фото: СУНЦ НГУ
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