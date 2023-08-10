В Новосибирске судебные приставы демонтировали межбалконную перегородку

В Октябрьском районе Новосибирска судебные приставы привлекли рабочих для демонтажа межбалконной перегородки в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Дело в том, что по проектно-строительной документации балкон представлял из себя конструкцию с металлическим ограждением и перегородкой между двумя соседними квартирами.

— В один из дней вернувшись с работы хозяйка одной из квартир обнаружила, что ее 38-летняя соседка убрала часть балконного ограждения, а вместо него появилась застекленная лоджия из газобетонных блоков. Претензия привести балкон в первоначальное состояние осталась без внимания. Тогда женщина обратилась в суд, — говорится в сообщении.

Суд установил, что внесенные изменения сократили площадь балкона соседки и не обеспечивали необходимую безопасность. Кроме того, «возведенная конструкция нарушала права соседей».

Ответчица проигнорировала требование суда о демонтаже конструкции даже после вынесенного исполнительного сбора в 5 тысяч рублей. Теперь она заплатит и за работу по демонтажу.

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