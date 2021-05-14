В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Раньше в Новосибирске лазерное лечение варикозного расширения вен по ОМС было недоступно. Жителям области приходилось ездить на такие операции в соседние регионы. Главный врач Городской клинической поликлиники № 1 Новосибирска Сергей Дорофеев говорит, что к внедрению данной технологии поликлиника готовилась год.

— У нас [в штате поликлиники] до этого сосудистых хирургов не было. Они стажировались в Москве, ездили на конференции, обменивались опытом. Потом мы долго выбирали оборудование, это достаточно дорогое оборудование, его надо было освоить, — комментирует Сергей Дорофеев.

Отбирает пациентов сосудистый хирург Центра амбулаторной хирургии. Чтобы попасть к нему на предварительную консультацию, достаточно получить направление в своей поликлинике и записаться на прием через портал Госуслуг или по телефону регистратуры центра. Можно направить запрос и результаты обследований на заочное консультирование на сайте поликлиники № 1.

До конца этого года в Центре амбулаторной хирургии планируют сделать по данной технологии 500 операций. Ожидание процедуры в настоящий момент не превышает двух недель.