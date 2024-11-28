Заливщик льда и автор шуток попали в топ необычных вакансий Новосибирска

На первом месте топа необычных вакансий в Новосибирске находится профессия автора шуток, сообщили аналитики российского онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru после анализа вакансий, открытых в ноябре. Такого необычного специалиста разыскивают в новосибирской продакшн-студии. В обязанности этого сотрудника входит создание остроумных закадровых текстов для видеороликов и подбор соответствующих контексту англо- и русскоязычных мемов. Помимо этого, от кандидата требуется знания тенденций и трендов видеоиндустрии и наличие опыта написания развлекательных текстов. За этот объём работ автор шуток будет получать от 50 до 60 тыс. рублей.

С наступлением холодов, одной из новосибирских организаций потребовался заливщик льда. Опыт работы при трудоустройстве не обязателен. Единственное, что требуется от специалиста — это поддерживать соответствующее состояние катка на спортивном объекте (заливать лед, контролировать его толщину, устранять сколы и порезы, убирать снег после подрезки поверхности). В качестве бонуса работодатель предлагает сотрудникам скидку на посещение спортивных объектов и заработную плату от 45 тысяч рублей.

Зато наличие профессионального опыта потребуются при трудоустройстве на должность управляющего джус-барами, закрывающую топ необычных профессий ноября в нашем городе. Такой специалист должен обладать навыками работы в сегменте HoReCa. Желающему управлять джус-барами предстоит контролировать работу заведений, специализирующихся на приготовлении свежевыжатых соков — нанимать, обучать и координировать сотрудников, работать с поставщиками и вести документацию. Работодатель приглашает на работу опытных кандидатов, ориентированных на работу с людьми. Предлагаемая заработная плата — до 100 тыс. рублей на руки.

Ранее редакция сообщала о том, что специалисты hh.ru собрали и проанализировали самые необычные предложения о работе, открытые в октябре 2024 года в Новосибирской области. В ТОП необычных вакансий попали: альпинист снегометатель, нутрициолог, гарпунщик и иконописец.