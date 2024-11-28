Цены на картофель достигли 82 рублей за килограмм в магазинах Новосибирска

В Госдуме озаботились резким подорожанием картофеля на прилавках супермаркетов. В связи с этим зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях.

— В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля, — пояснил депутат «Известиям». — По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни дефицита, ни ажиотажного спроса на картофель. Почему же такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше

При этом, зампред утверждает, что в некоторых супермаркетах цены за килограмм картофеля доходят до 85 рублей за килограмм. Хотя этот товар относится к группе социально значимых. Анатолий Выборный напомнил и о том, что в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%.

Помимо этого, политик рассказал о том, что оптовые цены на картофель в интернет-агрегаторах от фермеров, начинаются от 10 рублей за 1 кг в зависимости от его размера, а вдвое дороже можно купить товар высшего сорта.

По данным Новосибирскстата, на 18 ноября килограмм картофеля в магазинах новосибирска стоил 43,13 рублей за кг. В начале года — 24,6 рубля, то есть за 11 месяцев картошка на прилавках региона подорожала на 75%. Пик цены в этом году приходился на июль — 61,43 рубля. В 2019-2023 годах цены на картошку поднимались с мая по июль. В июне 2021 доходили до 66 рублей за кг. Стоит отметить, что в предыдущие годы цена на картофель в ноябре в регионе была на уровне 20-38 рублей за кг и начинала подниматься весной.

На прилавках новосибирских магазинов стоимость картофеля начинается от 44 рублей. Максимум составляет 82 рубля. Самую дешевую картошку корреспондент Infopro54 нашел в «Марии-Ра», где за один килограмм овоща просят 44, 3 рубля. При этом, отмытый и расфасованный корнеплод объемом 1,5 кг. стоит здесь уже 120 рублей, а 2,5 килограмма — 210 рублей. В «Пятерочке» тот же овощ обойдется покупателям по минимальной цене — 47 рублей, а максимум — по 83 рубля. В «Монетке» необработанный картофель стоит 49 рублей, фасованный — 59 рублей, фасованный и мытый уже 79 рублей. В «Ленте» цена на этот овощ также начинается от 49 рублей.

При этом, продавцы супермаркетов утверждают, что резкого роста цен на картофель в нашем регионе не было. Цены, конечно, поднимались вверх, но это происходило медленно и планомерно. Опасения у менеджеров торговых залов вызывает лишь качество корнеплода.

— Картошка очень быстро портится, — пояснила одна из сотрудниц «Монетки». — Такое чувство, что она насквозь пропитана влагой. Быстро гниет. Этой осенью ведь были затяжные дожди, наверное, поэтому. Не знаю, чем мы весной торговать будем…

О плохом качестве картофеля говорят и продавцы на городских рынках. Как пояснила одна из собеседниц Infopro54 покупатели тоже жалуются на то, что картошка хранится плохо. Новосибирцы, которые сами выращивают картошку, также пишут в соцсетях, что недовольны сохранностью урожая. Жалуются и те, кто купил мешками картофель в сентябре -октябре. Люди пишут, что брали у тех же продавцов, что и в прошлые годы, но в этот раз картофель начинает подгнивать уже осенью.

В Минсельхозе ранее сообщали, что под картофель в регионе было занято 3,2 тысячи га (+8% к 20233 году). По оценке ведомства, урожай 2024 года должен был составить 248,397 тысяч тонн с учетом овощеводческих предприятий и частных подворий. В 2023 году производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 248,4 тыс. тонн (96,9% к уровню 2022 года).

Ранее редакция сообщала о том, что почти 3 тонны картошки изъяли с точки незаконной торговли в Новосибирске.