Иконописец и альпинист снегометатель: опубликован ТОП необычных вакансий в Новосибирской области за октябрь

Самые необычные предложения о работе, которые открыты в октябре в Новосибирской области, собрали и проанализировали специалисты hh.ru.

Так, в Новосибирске требуется руководитель экопроекта. Специалист будет курировать экологические проекты для молодежи, организовывать тематические мероприятия и участвовать в грантовых конкурсах. Кандидат на должность должен придерживаться образа жизни «экофрендли».

— В качестве условий труда работодатель отмечает возможность заниматься в молодежном центре йогой, фитнесом и зумбой. Предлагаемая заработная плата – 16 тыс. рублей на руки, — уточнили в hh.ru.

Еще одна вакансия, привлекшая внимание аналитиков — альпинист снегометатель с переездом в Москву. Работнику предстоит убирать наледь в центре столицы. Среди требований к соискателям работодатель отмечает физическую подготовку, выносливость, но вместе с ними – еще и математические и логические навыки. Зарплата, указанная в вакансии — от 100 до 250 тыс. рублей.

Соискателям с навыками художественного мастерства и навыками иконописи предлагается вакансия иконописца. В обязанности художника будет входить написание икон в каноническом и академическом стиле. Работодатель предлагает обучение и сдельную оплату труда.

Кроме того, в список необычных вакансий октября также попали предложения для набивщика подушек, инспектора отдела фитосанитарного надзора, блогера, артиста-вокалиста, АВА-инструктора, нутрициолога, сотрудника в макетную мастерскую, гарпунщика, куратора трудового отряда подростков, тренера по баскетболу, врача-трансфузиолога и конструктора одежды.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирской области не хватает поваров. Самые дефицитные — специалисты по европейской и русской кухне.