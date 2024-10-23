В новосибирских банках исчезли «синие» доллары нового образца

В обменных пунктах самых крупных банков Новосибирска практически не осталось новых долларов. Корреспондент Infopro54 обошла крупнейшие банки, работающие в Новосибирске. Купюры нового образца нашлись только в «Россельхозбанке», но здесь можно приобрести только четыре стодолларовые купюры. В «Альфа-банке» долларов в продаже нет совсем. Сотрудница банка объяснила корреспонденту Infopro54, что долларов нет во всех офисах кредитной организации в Новосибирске. По ее словам, приобрести валюту можно будет после того, как другие клиенты принесут ее для продажи. И уточнила, что узнать о состоявшейся покупке валюты финорганизацией можно только непосредственно в офисах банка, к тому же далеко не во всех.

На кассе в «Сбербанке» корреспонденту Infopro54 сообщили, что доллары есть, но только старого образца. Такая же ситуация в банке ВТБ. На вопрос, будет ли валюта нового образца, сотрудники финорганизаций отвечают, что периодически она появляется, но опять же после покупки у других клиентов. Иных вариантов поступлений нет.

— Официального лимита на обмен валюты для физлиц нет нигде. При этом банкиры оговариваются, что лимит определяется наличием долларов в кассе, — пояснили корреспонденту в банках города.

Дефицит валюты вызывает все больший разрыв между ценой на покупку и продажу доллара. Так, продать доллар в новосибирских банках в среднем можно за 92 рубля, а вот купить уже за 99 рублей. Напомним, по данным Центробанка, курс доллара по состоянию на утро 22 октября чуть больше 96 рублей.

Как отмечают эксперты, данная ситуация развивается на фоне массовых отказов в приеме наличных долларов как в отечественных, так и зарубежных банках, и пунктах обмена валют. Замглавы Минфина Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме недавно отметил, что в последнее время банки и обменники перестали принимать у россиян доллары старого образца. «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщила, что в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных направлениях для отдыха и деловых поездок теперь требуют доллары нового образца («синие»). Причем в идеальном состоянии без потертостей, пятен и посторонних надписей. Из-за этого повышенные требования к состоянию купюр стали предъявлять и в российских банках.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске продлены до марта 2025 года.