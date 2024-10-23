Валерий Шрейдер будет курировать леса Забайкальского края

Бывший заместитель министра природных ресурсов Новосибирской области Валерий Шрейдер назначен главным государственным лесным инспектором Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба региона.

Как уточнили в ведомстве, Шрейдер начинал свою карьеру лесником, руководил ГКУ НСО «Природоохранная инспекция», а также возглавлял управление по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что заместителем министра природных ресурсов Новосибирской области стал прокурор.