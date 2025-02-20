Заявки на регистрацию Lada Tigris, Ariva и Parus подали в Роспатент

Согласно данным Роспатента, 17 февраля в ведомство были поданы заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Ariva и Lada Parus. Личность заявителя остаётся неизвестной.

Заявки были поданы 17 февраля 2025 года. Все товарные знаки регистрируются в рамках трёх классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая автомобили, игрушечные модели и услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств.

В 2024 году «АвтоВАЗ» зарегистрировал несколько товарных знаков, среди которых были такие известные бренды, как Ursus, Terum, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Эти товарные знаки были зарегистрированы в трёх классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 12, 28 и 37.

Ранее редакция сообщала о том, что Lada стала лидером продаж среди подержанных авто в России. За год купили более 111 тысяч автомобилей отечественного производителя.