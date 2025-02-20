Замначальника отдела новосибирской налоговой задержали по подозрению во взяточничестве

Заместитель начальника отдела УФНС России по Новосибирской области задержан по подозрению в вымогательстве взятки у предпринимателя, а также получении денег через посредника.

По данным следствия, сотрудник налоговой требовал от коммерсанта деньги в обмен на уменьшение суммы неуплаты налогов и сборов по результатам выездной налоговой проверки компании.

— В августе 2023 года налоговый инспектор получил затребованные у коммерсанта 1,2 млн рублей взятки, переданной ему через посредника. В июле 2024 посредница получила от предпринимателя 4,3 млн рублей, а в феврале 2025 затребовала еще 32 млн, якобы для передачи должностному лицу налоговой инспекции, — сообщила пресс-секретарь УФСБ РФ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

При получении 32 млн рублей посредница была задержана силовиками с поличным. В отношении налоговика и посредницы возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта задержаны.

По информации регионального СК, в ближайшее время сотруднику УФНС будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Посредницу уже поместили в СИЗО.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 20.03.2025 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля 2025 года в отношении Заварзиной Виктории, коммерческого директора ООО «МК ВИКСАТ», — говорится в сообщении суда.

Напомним, в январе 2025 за взятку в миллион рублей была задержана замруководителя налоговой в Новосибирске. Она подозревается в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговиков в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП.