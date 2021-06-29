ГК «ВИС» заявляет о непричастности к канализационным огрехам

В ГК «ВИС» подтвердили информацию о фактах заиливания котлована коллектора, строящегося в районе будущего четвертого моста через Обь.

— Неисправность технического состояния коллектора на площади Труда была выявлена до начала работ, связанных со строительством четвертого моста, в период с февраля по март 2021 года, — сообщает пресс-служба компании. — При производстве работ по сооружению шахты Ш2а в котлован поступало большое количество горячей воды температурой до 60 градусов, что делало невозможным выполнение работ. Поступление воды возможно только с расположенной вблизи ливневой канализации Д1500.

Поводом для заявления компании послужило очередное затопление площади Труда, которое на днях произошло в Новосибирске во время осадков. После этого муниципальные коммунальщики потребовали прекратить строительные работы на объекте.

— Требуем остановить проведение любых работ в охранных зонах сети ливневой канализации, находящихся на балансе МП «Метро МиР», до момента получения согласования на проведение данных работ с указанием всех мероприятий по предотвращению подтопления, — говорится в письме руководителя МП «Метро МиР» Александра Мысика директору ООО «ПФ ВИС» Алексею Мельниченко и начальнику департамента энергетики и ЖКХ Дмитрию Перязеву. — Уведомляем, что вам необходимо восстановить поврежденный участок коллектора.

Доводы о неисправности «ВИС» подтверждает мартовским актом освидетельствования затопления котлована, подписанным, помимо «ВИС», также представителями ООО «Мостовое бюро» (технадзор), АО «ИнБР» (руководитель проекта), АО «Институт «Стройпроект» (проектная организация), ООО «СоюзДонСтрой» (подрядчик) и МУП «УЗСПТС» (эксплуатирующая органиция).

При этом свою причастность к канализационным огрехам в «ВИС» отрицают, предоставив отвечать на эти вопросы городским коммунальщикам.

— Со стороны ответственных городских служб мероприятия по восстановлению целостности и работоспособности коллектора до настоящего времени проведены не были, — сообщают в компании. — Производственная фирма «ВИС» за собственный счет выполнила изоляцию территории от неисправного коллектора для обеспечения возможности проведения строительных работ в рамках проекта. Группа «ВИС» заявляет о непричастности к ситуации с неудовлетворительной работой ливневой канализации на площади Труда и неудобствам, доставляемым автомобилистам, и просит не перекладывать ответственность за исправную работу городских коммуникаций на строителей четвертого моста.

Напомним, что первый раз информацию о некачественных работах и стройматериалах впервые на сессии горсовета официально озвучил депутат Александр Бурмистров, заявивший об использовании контрафакта при строительстве коллектора. Представитель «ВИС» на сессии прокомментировать ситуацию отказался. Позднее информацию о контрафактных трубах подтвердил в своем заключении и привлеченный депутатом эксперт, сообщивший об опасности применения контрафакта при строительстве объектов.

Накануне стало известно о претензиях к ООО «СоюзДонСтрой», АО «Индивидуальные бизнес решения» и ООО «Производственная фирма «ВИС» со стороны московской компании ООО «Новые трубные технологии», подавшей в арбитражный суд иск на сумму 20 млн рублей в качестве компенсации и с требованием «о признании трубной продукции, применяемой, предлагаемой к продаже, продаваемой или иным образом вводимой в гражданский оборот, контрафактной, изъятии трубной продукции из оборота, обязании прекратить применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей трубной продукции, уничтожении продукции в полном объеме». Информацию об этом с копией искового заявления разместил на своей странице в соцсети депутат Александр Бурмистров.

— Истец требует уничтожить коллектор, на который потрачены огромные бюджетные деньги, — комментирует депутат. — Напомню, что трубы не были предусмотрены в проекте изначально. Качественные немецкие трубы заменены на дешевые «аналоги», коллектор, сделанный из этих труб, просел на 93 см, вопрос «куда делась экономия в сотни миллионов рублей» остается открытым, и вот теперь использование этих труб грозит еще и серьезными юридическими последствиями. Предварительное судебное заседание назначено на 3 августа. Если требования истца будут удовлетворены, строительство может затянуться еще на несколько лет, а движение с правого берега на левый будет и дальше парализовано.

Напомним, что ранее в ходе пресс-тура на объект глава областного Минтранса Анатолий Костылевский опроверг информацию о контрафакте. Там же представители ГК «ВИС» заявили о готовности объектов к любым проверкам.