В новосибирских такси появились обеззараживающие гаджеты от «Ростеха»

Ультрафиолетовые рециркуляторы производства холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех появились в такси 12 городов России, сообщили в пресс-службе Госкорпорации. Для защиты пассажиров от болезнетворных вирусов во время поездки компактные обеззараживающие гаджеты установили в автомобилях сервиса «Везет» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Волгограде, Уфе, Перми, Самаре, Краснодаре, Калуге и Сочи.

Отмечается, что при вызове такси пассажир получает оповещение в мобильном приложении о том, что автомобиль оборудован УФ-рециркулятором. Прибор обладает бактерицидным действием благодаря применению ультрафиолетового диода с длиной волны 270 нм. Пропуская воздух через камеру обеззараживания, устройство уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы. Миниатюрный гаджет весит всего 100 граммов, имеет габариты 99х36х37 мм и подключается через USB-порт.

Рециркуляторы разработаны и серийно производятся нижегородским НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»). Устройства абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно на протяжении всего дня.

— Эксперимент в трех пилотных городах проекта – Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове — показал заинтересованность перевозчиков и пассажиров в дополнительной защите. Рециркуляторы зарекомендовали себя как эффективный способ защиты от вирусов и бактерий. К тому же это удобно в использовании, в отличие от тех же самых перегородок, — рассказал операционный директор сервиса «Везет» Дмитрий Мычкин.

Фото предоставлено пресс-службой Госкорпорации Ростех